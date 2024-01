Reality show chama atenção para inadimplência e reforça a importância da educação financeira

Fonte permanente de debates, polêmicas e fofocas nacionais há mais de 20 anos, a casa mais vigiada do país provoca, desta vez, uma reflexão ainda mais profunda sobre a saúde financeira do brasileiro. As dificuldades econômicas relatadas com naturalidade por parte do elenco resumem, de forma simbólica e em rede nacional, o drama de uma população ainda pouco familiarizada com organização e planejamento financeiro.

“O Brasil ultrapassou a marca de 71 milhões de inadimplentes, sendo que um terço das dívidas podem ser associadas à nossa dificuldade cultural de usar bem o cartão de crédito”, explica Clara Aguiar, coordenadora da plataforma Serasa Ensina.

“Por isso que milhares de telespectadores se identificam com o drama e a fala das pessoas endividadas que acabam selecionadas pelos programas de TV”.

Para participantes de reality shows, o prêmio final em dinheiro pode contribuir com a resolução de problemas financeiros, pessoais ou familiares, como eles mesmo justificam ao solicitar o voto do público. Mas, para quem precisa contar apenas com sua própria renda, a organização financeira é o passo inicial – e essencial – para melhorar ou mitigar a relação pouco amigável com o dinheiro.

De acordo com Patrícia Camillo, também especialista em finanças pessoais, a reflexão estimulada pela TV aberta favorece decisões mais assertivas sobre o dinheiro.

“Felizmente, a jornada financeira e o uso do dinheiro são pautas provocadas por programas de grande audiência, estimulando que o tema seja incluído na rotina diária dos afazeres, assim como escovar os dentes, fazer a limpeza da casa ou frequentar uma academia”, exemplifica Patrícia.

10 dicas de educação financeira

1) A primeira e mais básica das sugestões da Serasa é fazer uma radiografia fiel das finanças, colocando a renda real ao lado dos gastos fixos, dos gastos variáveis e das dívidas. Só um orçamentos 100% realista é capaz de contribuir para uma jornada financeira minimamente saudável. Na sequência, Patrícia Camillo e Clara Aguiar enumeram outras nove dicas:

2) Priorize as suas despesas essenciais: anote (num caderno, numa planilha, num aplicativo ou outro local) aquelas despesas sobre as quais você tem pouco controle, como moradia, alimentação, educação e contas básicas de água, luz e gás.

3) Relacione as despesas que você costuma ou gosta de fazer, mas que não são essenciais – e por isso podem ser descartadas em um momento de aperto.

4) Pesquise promoções e ofertas: dedicar um tempo para comparar é ainda a melhor maneira de pagar mais barato e de economizar.

5) Use aplicativos de controle financeiro a seu favor: a tecnologia financeira está cada vez mais amigável e fácil de ser utilizada por qualquer pessoa, independentemente de seu grau de instrução.

6) Estude uma maneira de trocar dívidas que têm juros altos por dívidas com juros menores: por mais que inicialmente a dívida possa não ter um valor expressivo, com a incidência de juros altos o valor aumenta e pode se tornar bola de neve irreversível.

7) Há inúmeras oportunidades para renegociação de dívidas, como o programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, ou a plataforma Serasa Limpa Nome, a maior do país. Com o nome limpo, fica mais fácil voltar a fazer planos e retomar o acesso ao crédito.

8) Tente reservar o cartão de crédito para emergências, centralize as compras em apenas um cartão, evite o parcelamento excessivo e nunca empreste seu cartão.

9) A ferramenta Minhas Contas, dentro do aplicativo da Serasa, é um serviço gratuito que centraliza as contas em um só lugar e emite alertas sobre vencimento. O Minhas Contas é uma central de pagamentos para contas básicas e qualquer outro boleto emitido em seu nome. Para acessar: https://www.serasa.com.br/carteira-digital/blog/minhas-contas/

10) Busque informações sobre finanças: acompanhar as novidades do mercado e estudar novas formas de lidar com o dinheiro são formas de aprimorar o conhecimento. Na internet, existem diversos conteúdos gratuitos, como o próprio canal Serasa Ensina no YouTube e o blog da Serasa, que disponibiliza textos informativos sobre o universo financeiro diariamente.

Curso gratuito

A quem deseja se aprofundar ainda mais neste assunto, a Serasa lançou um curso gratuito de Finanças Pessoais Básicas. Com sete módulos e materiais complementares em cada etapa, o curso atua como um guia para auxiliar os consumidores na tomada de decisões conscientes sobre dinheiro e orçamento. Ao final dos módulos completos, o aluno pode solicitar um Certificado de Conclusão, em formato digital. Para participar, acesse: https://www.serasa.com.br/ensina/financas-basicas/

