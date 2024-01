Três homens são presos com armas e munições em Manaus e Rio Preto da Eva

Manaus (AM) – Três homens, de idades entre 34 a 43 anos, foram presos por porte ilegal de arma de fogo, em ações diferentes, na quinta (25) e sexta-feira (26). As ações policiais ocorreram na Zona Sul da capital e no município de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros de Manaus).

Na manhã desta sexta-feira, por volta das 6h, após receber denúncia de que havia um homem armado na rua 1 de janeiro, bairro da Paz, no município de Rio Preto da Eva, os policiais militares da Força Tática (FT) foram até o local, onde encontraram o suspeito com um revólver calibre 38, de marca Rossi, com numeração suprimida, e 13 munições intactas calibre 38.

O homem, que tem dois mandados de prisão em aberto, foi conduzido, junto com o material, à 36ª Delegacia Interativa de Polícia do município.

Ocorrências na capital

Durante patrulhamento tático realizado pela Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), por volta das 23h de quinta-feira (25), na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, foi observado, pelos policiais militares da unidade especializada, um homem em atitude suspeita conduzindo o veículo Renault Clio, de placas OAC-8845.

Durante abordagem e revista foram encontradas dentro de uma mochila, que estava no carro, uma arma tipo pistola, modelo PT92, calibre 9 milímetros, de marca Taurus; 17 munições de 9 milímetros; um carregador; um par de algemas inox e dois aparelhos celulares.

O homem e o material foram encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda na quinta-feira, por volta das 11h30, policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberam denúncia, pela linha direta, de que um homem em posse de arma de fogo dirigia uma Hilux de cor prata, placas QZY5A36, no bairro Petrópolis.

O suspeito foi abordado pela equipe policial na avenida Coronel Ferreira Araújo. Ao perceber a presença da viatura, o homem tentou fugir entrando em um conjunto residencial, mas foi interceptado. Ele usava tornozeleira eletrônica.

Além da arma de fogo tipo pistola calibre 9 milímetros, foi apreendido com o homem uma porção pequena de maconha, 13 munições intactas e um aparelho celular. O caso foi encaminhado para o 1º DIP.

*Com informações da assessoria

