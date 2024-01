BBB24: ‘São acusações muito sérias’, diz Isabelle em conversa sobre Davi

Em conversa com Giovanna, Michel e Raquele, na madrugada deste sábado (27), Isabelle Nogueira defendeu Davi, após o trio aconselhar a amazonense se afastar do brother. Durante a semana, outros participantes também conversaram com Isabelle sobre a amizade com Davi.

Foi relembrado por Giovanna a conversa em que Davi falou para Yasmin Brunet tomar cuidado com os aliados no jogo, já que poderia prejudicar a carreira se andasse com as pessoas errados. Em seguida, Michel disse para Isabelle ficar atenta em relação ao amigo e afirmou que a situação é confusa, devido a tantos comentários sendo feitos.

“Acho que a resposta vai ser o Paredão. Se ele sair, isso está valendo. Se ele for e voltar, aí já não sei. Não é possível que com tudo o que está acontecendo, o Brasil deixe alguém assim ficar”, concluiu o professor.

“Gente, essas acusações são muito sérias. Estou tentando entender tudo porque ouvi pouco sobre isso”, afirmou a amazonense, saindo em defesa de Davi.

Isabelle também negou a acusação de que Davi seja uma pessoa ruim, ainda afirmando que o brother está solitário e não vai ignorá-lo.

“É muito delicado. Não consigo ignorar uma pessoa, ainda mais quando vejo que ela está em uma situação de solidão. Tenho carinho por ele”, disse.

