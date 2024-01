BBB 24: Líder da semana Bin Laden mira Davi, Isabelle, Rodriguinho e Wanessa para o paredão

A liderança nessa nova fase do jogo é de MC Bin Laden que venceu a prova desta quinta-feira (25). O artista escolheu quatrobrothers como alvos para indicar ao Paredão com o Na Mira do Líder, Isabelle, Davi, Wanessa e Rodriguinho são os nomes prováveis Paredão, que acontece neste domingo (28).

Em conversa com Luigi, Bin pediu que o carioca sondasse Isabelle para saber o voto da manauara caso ela confirmasse que no paredão passado votou no funkeiro ele iria retribuir colocando a cunhã-poranga no paredão.

Bin disse que está esperando Isabelle e Davi dormirem para ele acionar o despertador, o objetivo é deixar eles sonolentos na prova do anjo pic.twitter.com/cECKvee9Sx — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 26, 2024

Ao que tudo indica Bin Laden vai escolher entre Davi e Isabelle para o paredão já que Wanessa e Rodriguinho são seus aliados no momento.

Bin Laden escolheu Isabelle, Davi, Wanessa e Rodriguinho para estarem NA MIRA do PAREDÃO!



Ele terá que indicar um deles no domingo. pic.twitter.com/9xamJ8G4rL — POPTime (@siteptbr) January 26, 2024

