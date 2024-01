Copa do Brasil 2024: sorteio define adversários de Amazonas e Manauara na primeira fase; confira

Edição de 2024 da Copa Betano do Brasil conta com nove equipes estreantes, incluindo Amazonas FC e Manauara EC

Manaus (AM) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, nesta terça-feira (30), na sede da entidade, o sorteio dos 40 confrontos da primeira fase da Copa Betano do Brasil 2024. A data base para os jogos é 21 de fevereiro. Nesta edição, o futebol amazonense terá dois representantes: Amazonas FC e Manauara EC. A Onça-pintada da Zona Leste visita o Independente-AP com a vantagem do empate; já o Robô da Amazônia recebe o Retrô-PE precisando da vitória.

Os 80 clubes classificados para a Primeira Fase foram divididos em oito potes, com dez equipes em cada, identificados de A até H, seguindo o Ranking Nacional de Clubes (RNC). Os dez times melhores ranqueados integram o pote A, os dez seguintes ocupam o pote B e assim por diante até chegar ao pote H. Os 40 confrontos sorteados respeitam a seguinte regra: A x E, B x F, C x G e D x H.

O formato dos duelos será em jogo único, com o mandante sendo o time com posição inferior no Ranking Nacional de Clubes. Vitórias simples garantem o time na próxima fase da competição mais democrática do Brasil, e o time visitante tem a vantagem do empate.

A edição de 2024 da Copa Betano do Brasil conta com nove equipes estreantes: Água Santa-SP, Amazonas-AM, Audax-RJ, Capital-TO, Grêmio Sampaio-RR, Itabuna-BA, Manauara-AM, Olaria-RJ e Petrolina-PE.

Sorteio aconteceu na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). Foto: Divulgação/CBF

Confira os 40 confrontos

Chave 1

Sousa (PB) x Cruzeiro (MG)

Petrolina (PE) x Cascavel (PR)

Chave 2

Anápolis (GO) x Tombense (MG)

Nova Venécia (ES) x Botafogo (SP)

Chave 3

Cianorte (PR) x Corinthians (SP)

Olaria (RJ) x São Bernardo (SP)

Chave 4

Humaitá (AC) x Sampaio Corrêa (MA)

Maranhão (MA) x Ferroviário (CE)

Chave 5

Fluminense (PI) x Fortaleza (CE)

Manauara (AM) x Retrô (PE)

Chave 6

Porto Velho (RO) x Remo (PA)

River (PI) x Ypiranga (RS)

Chave 7

Real Noroeste (ES) x Cuiabá (MT)

Audax Rio (RJ) x Portuguesa (RJ)

Chave 8

Treze (PB) x ABC (RN)

Grêmio Sampaio (RR) x Brusque (SC)

Chave 9

Maringá (PR) x América (MG)

Independente (AP) x Amazonas (AM)

Chave 10

Operário (MS) x Operário (PR)

Villa Nova (MG) x Aparecidense (GO)

Chave 11

Moto Club (MA) x Bahia (BA)

Portuguesa Santista (SP) x Caxias (RS)

Chave 12

Trem (AP) x Sport (PE)

Murici (AL) x Confiança (SE)

Chave 13

Marcílio Dias (SC) x Vasco (RJ)

Água Santa (SP) x Jacuipense (BA)

Chave 14

São Luiz (RS) x Ituano (SP)

Costa Rica (MS) x América (RN)

Chave 15

União (MT) x Atlético (GO)

Real Brasília (DF) x São Raimundo (RR)

Chave 16

Rio Branco (AC) x CRB (AL)

Athletic (MG) x Volta Redonda (RJ)

Chave 17

Águia de Marabá (PA) x Coritiba (PR)

Capital (TO) x Tocantinópolis (TO)

Chave 18

Operário VG (MT) x Criciúma (SC)

Itabaiana (SE) x Brasiliense (DF)

Chave 19

ASA (AL) x Internacional (RS)

Itabuna (BA) x Nova Iguaçu (RJ)

Chave 20

Iguatu (CE) x Juventude (RS)

Ji-Paraná (RO) x Paysandu (PA)

A partir da Terceira Fase, os confrontos terão jogos de ida e volta e haverá a entrada de 12 equipes, classificadas de acordo com o Regulamento Específico da Competição: Fluminense, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo, Red Bull Bragantino, Ceará, Goiás, Vitória, Athletico, além do São Paulo, atual campeão da Copa Betano do Brasil.

Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo e Red Bull Bragantino conquistaram a vaga pela participação na Libertadores de 2024. O Ceará está na Copa do Brasil graças ao título da Copa do Nordeste, mesmos casos do Goiás e a Copa Verde e o Vitória com o Brasileirão Série B. Já o Athletico se garantiu pela colocação no Brasileirão Série A 2023.

