Manauscult e CRE-AM firmam parceria para garantir qualidade das estruturas do carnaval

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), participou de reunião, na sexta-feira (2), com uma comitiva do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), para discutir estratégias de fortalecimento de parcerias visando a operação do Carnaval.

A Manauscult garante apoio à realização de 110 eventos carnavalescos com estrutura de palco, som, iluminação, gradis, entre outros, sendo 50 bandas com estrutura de pequeno porte, outras 50 de porte médio e 10 de estrutura de grande porte.

A reunião teve a presença do diretor-presidente da Manauscult, Reginei Rodrigues, e a presidente do conselho, Alzira Miranda.

“O Carnaval de rua gera uma mobilização popular de grandes proporções, na cidade inteira. A gestão municipal deve garantir a segurança necessária e qualidade nas estruturas que fornecemos para os eventos carnavalescos a todas as pessoas que estarão presentes”, pontuou Rodrigues.

A presidente do Crea-AM, destacou, na reunião, o compromisso da fiscalização nos serviços de engenharia durante a folia momesca. “Nosso objetivo é prevenir e garantir a integridade da população. Nesse sentido, nosso intuito é assegurar que todos os serviços estão amparados por profissionais da área, providenciando que todas as atividades sejam conduzidas com os mais altos padrões de segurança”, finalizou Miranda.

A parceria com o Crea-AM faz parte da política da Prefeitura de Manaus que tem como objetivo resguardar a integridade, segurança e a transparência dos serviços oferecidos nos eventos da capital amazonense.

*Com informações da assessoria

