Motociclista morre após colidir com ônibus na estrada da UFAM

Manaus (AM) – Um motociclista de aplicativo, ainda não identificado, morreu após colidir com um ônibus do transporte coletivo da linha 352, na tarde desta quarta-feira (7), na estrada da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações preliminares de testemunhas, o motociclista estaria trafegando em direção ao Setor Norte, quando ultrapassou outro veículo, invadiu a pista contrária em uma curva e acabou colidindo com o ônibus.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender a ocorrência e chegou a reanimar o homem por cerca de uma hora, mas a vítima não resistiu e morreu no local. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no campus para realizar a remoção do corpo.

Leia mais:

Carreta desgovernada invade contramão e causa grave acidente no Tarumã, em Manaus

Motociclista morre ao colidir veículo com muro de condomínio em Manaus

VÍDEO: Carro faz retorno proibido e atinge motociclista na Zona Norte de Manaus