Fiscal do Zona Azul é agredido por motorista de app no Centro de Manaus; VÍDEO

Um fiscal do Zona Azul foi agredido por um motorista de aplicativo, na Rua Luiz Antony, próximo ao colégio Dom Bosco, no Centro de Manaus, nesta sexta-feira (9). Em um vídeo divulgados nas redes sociais é possível ver que testemunhas e populares chegaram a ir intervir na briga.

Testemunhas registram também o momento que motociclistas chegam ao local e atingiram o motorista com capacetes.

Veja vídeo:

Agente da Zona Azul é agredido por motorista de APP em Manaus. pic.twitter.com/ikf5jPKiw4 — Portal Em Tempo (@emtempofb) February 9, 2024

Durante a confusão, o motorista de aplicativo chega a pedir desculpas ao funcionário agredido.

Segundo a polícia, a vítima estava no endereço quando realizava seu trabalho no sistema Zona Azul, ao chegar próximo ao carro do autor para informar suas pendências o suspeito se encontrava alterado e tomou a maquina da vítima. Após recuperar a maquina e virar de costas, a vítima foi surpreendida com socos e chutes.

A empresa TECNOLOGIAS DE TRÂNSITO DA AMAZÔNIA SPE – LTDA., responsável pelo Sistema de Estacionamento Rotativo Zona Azul Manaus, manifesta veemente repúdio em relação ao ataque que o fiscal, um jovem de 19 anos, sofreu na manhã desta sexta.

O lamentável incidente ocorreu enquanto o fiscal desempenhava suas funções, notificando um veículo estacionado de forma irregular. Durante a execução de seu dever, foi abordado e agredido fisicamente por um usuário.

O caso foi imediatamente reportado à Polícia Civil do Amazonas, que conduzirá as investigações necessárias. A Zona Azul Manaus está prestando todo o apoio necessário ao funcionário agredido, assegurando que medidas estão sendo tomadas para garantir sua recuperação e bem-estar.

Veja abaixo o posicionamento da empresa

Destacamos nossa recriminação a qualquer forma de violência e reiteramos a necessidade de respeito e proteção aos profissionais que atuam diariamente nas ruas para garantir o melhor funcionamento do serviço. A agressão não apenas viola a integridade física do trabalhador, como também atenta contra os princípios de civilidade e respeito que devem prevalecer em nossa sociedade.

Fazemos um apelo à sociedade Manauara para que se junte a nós em repúdio a esses atos de violência e na promoção de um ambiente seguro e respeitoso para todos. A Zona Azul Manaus está comprometida em trabalhar junto às autoridades e à população para prevenir tais ocorrências e garantir que nossos colaboradores possam exercer suas funções sem temer pela sua segurança.

Leia mais

Tarifa da Zona Azul permanece R$3,50 em Manaus, afirma Ageman