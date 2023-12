Tarifa da Zona Azul permanece R$3,50 em Manaus, afirma Ageman

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) emitiu uma nota nesta terça-feira (12) esclarecendo que a tarifa do serviço Zona Azul permanece em R$ 3,50 a hora. O valor vem sendo praticado desde Janeiro de 2023, quando a pedido da Prefeitura de Manaus, a concessionária passou a conceder desconto de R$ 0,48, sobre o valor reajustado de R$ 3,98.

O referido valor consta no acordo extrajudicial firmado entre a concessionária Amazônia Tecnologias de Trânsito da Amazônia SPE Ltda e a Prefeitura de Manaus em dezembro de 2022.

A concessão da Zona Azul, o sistema de estacionamento rotativo da capital amazonense, foi prorrogada até 2030. A decisão foi publicada na edição de quinta-feira (7) do Diário Oficial do Município (DOM).

O Zona Azul foi implantado em 2015, com 3.863 vagas distribuídas no Centro de Manaus e Vieiralves.

A Ageman pontuou que publicação realizada no Diário Oficial do Município do dia 7 de dezembro de 2023 trata tão somente do extrato referente ao 2º aditivo do contrato, resultante do acordo extrajudicial.

