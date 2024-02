Amazonas recebe Simpósio de Auditoria em Saúde com diversos palestrantes

O principal objetivo do evento é contribuir para a qualificação de hospitais, clínicas, operadoras de planos de saúde, gestores de saúde

Manaus (AM) — Estão abertas as inscrições para o I Simpósio de Auditoria em Saúde, evento inédito que reunirá diversos especialistas nacionais em mais de 15 palestras sobre assuntos relevantes e atuais da área. A programação ocorrerá nos dias 26 e 27 de março, no Novotel, localizado na Avenida Mandii, bairro Distrito Industrial, em Manaus. Os ingressos estão à venda no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/i-simposio-de-auditoria-em-saude-abea-am/2313297?referrer=www.google.com.

Realizado pela Associação Brasileira dos Enfermeiros do Amazonas (ABEA-AM), o principal objetivo é contribuir para a qualificação de hospitais, clínicas, operadoras de planos de saúde, gestores de saúde, estudantes, auditores, profissionais de equipes multidisciplinares, que atuam em hospitais e clínicas na Região Norte, entre outros. Os valores dos ingressos são: R$ 150 para estudantes da área da saúde, R$ 325 para associados da ABEA e R$ 400 para profissionais da saúde.

“Será um importante evento para tratarmos de temas relevantes e atuais da área clínica e hospitalar, servindo de atualização e, sem dúvidas, qualificação para a nova geração. Montamos uma programação multidisciplinar, com o objetivo de que os participantes percebam a importância da atuação conjunta na auditoria. O evento ocorrerá em Manaus, mas também receberá profissionais e estudantes de outros estados da Região Norte”, destaca Alexandra de Biasi, presidente da ABEA-AM.

Programação do 1º Dia

Na terça-feira, 26 de março, às 8h30, o I Simpósio de Auditoria em Saúde inicia com uma palestra da presidente da ABEA Nacional, Helena Romcy.

Em seguida, às 9h30, o público acompanha a palestra “História da Associação Brasileira dos Enfermeiros Auditores – ABEA”, ministrada pela Dra. Débora Soares de Oliveira, vice-presidente da ABEA Nacional. Às 10h30, a programação segue com a palestra “Presente, Passado e Futuro da Saúde Suplementar”, apresentada pelo ex-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Rogério Scarabel.

Às 11h, o público acompanha “A jornada de auditoria como ferramenta de melhoria da qualidade assistencial e redução dos custos”, com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica (SBAM), Goldete Priszkulnik.

A programação da tarde inicia às 13h30, com a palestra “Empreendedorismo na Enfermagem”, sob comando da Dr.ᵃ Alessandra Cavalcante. Às 14h30, o público acompanha “Atualização em OPME/DMI [órteses, próteses e materiais especiais/dispositivos médicos implantáveis] em procedimentos na Coluna – Endoscopia da Coluna e Novas Tecnologias”, com a Dr.ᵃ Debora de Sousa Guedes Lopes.

Nos horários das 15h, 16h e 17h, acontecerão as palestras: “Métodos Ablativos Para Tratamento de Tumores Hepáticos — Radiofrequência”, com o Dr. Sidney Chalub; “Registro Nacional de Implantes – RNI”, ministrada pela Dr.ᵃ Maria Glória Vicente; e outras.

Programação do 2º Dia

Na quarta-feira, 27 de março, às 8h, o segundo dia do Simpósio começa com uma palestra sobre tecnologias e tratamentos com prótese de joelho, apresentada pela empresa K.E Ortopedia.

Logo depois, às 8h30, a programação segue com a palestra “Cirurgia Segura”, apresentada pela empresa Johnson & Johnson; a Dr.ᵃ Daniele Rodrigues Campos, às 10h, abordará o tema “ANS”. Já no horário das 11h, acontece a palestra “Monitorização”, com a marca Edwards.

Pela tarde, às 13h30, a programação segue com a palestra “TAV”, da empresa Meditronic. Em seguida, às 14h30, a Dr.ᵃ Debora de Sousa Guedes Lopes ministra a palestra “Segurança do paciente no uso de OPME DMI”. Logo em seguida, às 15h, será apresentada a palestra “OSSUR”, pela marca Mizael.

O encerramento do I Simpósio de Auditoria em Saúde está marcado para às 16h, com a apresentação dos principais assuntos debatidos no evento.

Sobre o evento

A programação do Simpósio de Auditoria em Saúde terá ainda mostra de trabalhos científicos, exposição de produtos, tecnologias e novas opções terapêuticas de OPME (órteses, próteses e materiais especiais), DMI (Dispositivos Médicos Implantáveis / Medical Devices), Dispositivos para Diagnóstico e Equipamentos Médicos, entre outros. Além disso, haverá exemplos práticos de auditoria na rede pública e privada.

Em dois dias, a expectativa é reunir 200 pessoas de diferentes áreas, como médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos e fonoaudiólogos. Mais informações estão disponíveis pelo contato telefônico (92) 99981-8165 e no Instagram da ABEA-AM, @abea_am_ofc.

