Mulher venezuelana é presa com entorpecentes no Centro de Manaus

Manaus (AM) — Uma mulher, de 26 anos, de nacionalidade venezuelana, foi presa com entorpecentes, na manhã desta sexta-feira (9), no bairro Centro, Zona Sul de Manaus, pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Serviço Extra Gratificado (SEG).

Policiais militares em SEG foram informados pela equipe da sala de videomonitoramento da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) de que havia uma mulher vendendo entorpecentes próximo de uma barraca de bebidas, localizada em frente ao estacionamento do porto. A informação apontava que a suspeita guardava a droga no estacionamento e voltava para vender o material ilícito na barraca.

A mulher foi presa com 15 trouxinhas de cocaína e quase R$ 300 em espécie, após diligências no local. Ela foi conduzida, juntamente com o material apreendido, para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Monitoramento no Centro

A sala de videomonitoramento foi inaugurada no dia 10 de janeiro, pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O espaço funciona nas dependências da 24ª Cicom, localizada na avenida Lourenço da Silva Braga, no Centro da capital.

A rede é composta por mais de 50 câmeras instaladas em pontos estratégicos da área central. O espaço funciona 24 horas por dia e é monitorado por policiais da 24ª Cicom, que já realizam patrulhamento ostensivo e preventivo naquela região.

*Com informações da assessoria

