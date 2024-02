Detento é preso por quebrar tornozeleira eletrônica em Manaus

Leomir Barcelar Monteiro, de 38 anos, foi preso na terça-feira (6) por ter rompido seu dispositivo de monitoramento eletrônico, ocasionando a violação da sua prisão do regime semiaberto, em Manaus.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular do 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Leomir foi autuado por roubo majorado ocorrido no ano de 2018, e foi sentenciado no mesmo ano, mas passou a responder ao processo no regime semiaberto.

“Durante a investigação, identificamos que o infrator havia violado a sua tornozeleira eletrônica, ocasionando o descumprimento do regime de prisão semiaberta, logo, representamos pela prisão definitiva do indivíduo, que foi concedida pela Justiça. Após a localização do paradeiro de Leomir, saímos em diligências e efetuamos a prisão”, disse a delegada.

Leomir Barcelar Monteiro será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

