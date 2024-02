Sine AM divulga 102 vagas de emprego para esta quinta-feira (15)

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 102 vagas de emprego para esta quinta-feira (15).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

03 VAGAS: TRATORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência geral em cozinha, em preparos de alimentos em grande quantidade.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO – I

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência em processos de produção em geral, curso de Metrologia.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função em Manutenção em Máquinas de Café, ter CNH A e B e ter moto própria com documentação em dia.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

04 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

06 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA DE PODA E CORTE

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Com experiência em serviços de poda e corte de árvores com máquinas podadoras, cursos de NR 12 E NR 35.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função, conhecimento na indústria de plásticos.

Residir no Bairro Alvorada e Adjacências.

Curso obrigatório NR 12.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

04 VAGAS: BOMBEIRO HIDRÁULICO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Cursos desejáveis na área.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

10 VAGAS: INSTALADOR DE TELECOMUNICAÇÕES

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, dispensa militar, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, dispensa militar, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: FISCAL DE LOJA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, dispensa militar, laudo médico e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

30 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

10 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função, com prática em processo de produção industrial em geral.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

11 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter curso na área administrativa, pacote office e desejável conhecimento na área de compras.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

