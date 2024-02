EUA tentam novo pouso na Lua um mês após missão frustrada

Após uma missão de pouso lunar fracassada no mês passado, a Nasa está depositando suas esperanças em uma segunda espaçonave – desenvolvida por uma empresa separada – para fazer o primeiro pouso na Lua pelos Estados Unidos em mais de cinco décadas.

O módulo lunar, apelidado de Odysseus, ou Odie para abreviar, está programado para decolar no topo de um foguete SpaceX Falcon 9 do Cabo Canaveral, Flórida, às 14h57 (horário de Brasília) desta quarta-feira (14).

O foguete impulsionará a espaçonave para uma órbita em forma oval que se estende até 380.000 quilômetros ao redor da Terra. Isso se traduzirá em “um arremesso rápido de alta energia em direção à Lua”, como descreveu Stephen Altemus, CEO da Intuitive Machines. Sua empresa, sediada em Houston, desenvolveu o Odysseus.

Uma vez na órbita da Terra, o módulo lunar se separará do foguete e começará a aventurar-se por conta própria, usando um motor a bordo para impulsionar-se em uma trajetória direta em direção à superfície lunar.

Espera-se que o Odysseus passe um pouco mais de uma semana voando livremente pelo espaço, com uma tentativa de pouso na superfície lunar prevista para 22 de fevereiro.

Se for bem-sucedido, o Odysseus se tornará a primeira espaçonave dos EUA a fazer um pouso suave na Lua desde a missão Apollo 17 em 1972.

Por que a missão Odysseus é importante

O lançamento deste módulo lunar ocorre um mês após o Peregrine, uma espaçonave que a Astrobotic Technology desenvolveu com financiamento da Nasa, falhar em sua missão. A empresa sediada em Pittsburgh revelou um vazamento de combustível quebrando recordes de metas horas depois do lançamento do Peregrine em 8 de janeiro. A espaçonave queimou na atmosfera enquanto voltava para a Terra 10 dias depois.

Mas a Nasa patrocinou a criação de uma pequena frota de módulos lunares desenvolvidos privadamente como parte de um programa que a agência espacial chama de CLPS, ou Serviços de Carga Lunar Comerciais.

“No CLPS, as empresas americanas utilizaram suas próprias práticas de engenharia e fabricação em vez de aderir aos procedimentos formais e tradicionais da Nasa e à supervisão da Nasa”, explicou Joel Kearns, vice-administrador associado da agência espacial para exploração na Diretoria de Missão Científica da Nasa. “O CLPS é um teste dessa filosofia.”

O objetivo do programa é desenvolver módulos lunares sob contratos relativamente baratos e de preço fixo, na esperança de usar as espaçonaves para dar aos EUA uma presença na Lua à medida que uma nova corrida espacial internacional se intensifica.

China, Índia e Japão são as únicas nações a terem pousado veículos na lua no século 21. E enquanto a Nasa permanece confiante de que os EUA serão o primeiro país a retornar humanos à superfície lunar, a corrida global para plantar espaçonaves robóticas na Lua está atingindo um ponto de ebulição.

O que diferencia a abordagem da Nasa das outras é a forma como ela abraçou a comercialização – a ideia de que várias espaçonaves podem ser desenvolvidas de forma mais barata e rápida com a indústria privada competindo por contratos do que se a agência espacial desenvolvesse a sua própria.

Altemus, da Intuitive Machines, chama essa estratégia de “inovação forçada”.

“As empresas tiveram que pensar em maneiras de equilibrar o risco (e) pensar em maneiras de contornar problemas técnicos em um período de tempo rápido com menos dólares para gastar”, disse ele. “Então, realmente reduziu – desde o início – o custo de acesso lunar, para que possa ser feito … mais barato do que o que foi feito historicamente nos dias da Apollo.”

Ao todo, a Intuitive Machines poderia receber até US$ 118 milhões da Nasa por esta missão.

Um estábulo de módulos lunares

O programa CLPS da Nasa não depende de cada missão fazer um pouso seguro, mas essas primeiras tentativas de pouso podem definir o tom e o ritmo dos esforços renovados da agência espacial para explorar a lua de forma robótica antes de tentar retornar astronautas à superfície lunar ainda nesta década.

Fundada em 2013, a Intuitive Machines será a segunda participante do programa CLPS – após a Astrobotic – a tentar um pouso na lua. (Duas missões CLPS adicionais estão planejadas para mais tarde em 2024.)

Das quatro empresas programadas para entregar módulos lunares à lua no âmbito do programa CLPS, a Intuitive Machines tem mais encomendas da Nasa – com três missões lunares agendadas.

O módulo lunar Odysseus é um modelo chamado Nova-C, que a Intuitive Machines descreve como sendo aproximadamente do tamanho de uma cabine telefônica britânica com pernas anexadas.

A empresa tem como objetivo pousar a espaçonave perto do polo sul da lua, uma área de grande interesse na corrida espacial. Suspeita-se que esta região seja lar de gelo de água que poderia um dia ser convertido em água potável para astronautas ou mesmo em combustível de foguete.

O polo sul é também a mesma região lunar onde a Nasa planeja pousar astronautas ainda nesta década.

O módulo lunar estará equipado com seis cargas úteis da Nasa — uma variedade de instrumentos científicos projetados para testar novas tecnologias ou avaliar o ambiente lunar, como um estudo sobre como o solo lunar se comporta durante o pouso.

Também a bordo estarão objetos comemorativos — incluindo uma escultura representando as fases da lua projetada em consulta com Jeff Koons — e tecnologia de empresas do setor privado, incluindo a Columbia Sportswear, que desenvolveu material isolante para o módulo lunar.

Se tudo correr conforme o planejado, Odysseus passará sete dias operando na lua enquanto o módulo lunar se banha no sol. Mas, à medida que a zona de pouso entra na sombra da Terra, experimentando a noite lunar, a espaçonave será colocada para dormir.

O último ano trouxe alguns pousos lunares bem-sucedidos — realizados pela Índia e pelo Japão —, bem como contratempos brutais, com a Rússia e os Estados Unidos perdendo espaçonaves em tentativas recentes.

Altemus estima que a Intuitive Machines tenha cerca de 80% de chance de pousar Odysseus com segurança na lua.

“Estamos de pé sobre os ombros de todos que tentaram antes de nós”, disse ele, acrescentando que a Intuitive Machines tentou analisar o problema de propulsão que afligiu o módulo Peregrine no mês passado e garantiu que o mesmo problema não surgiria durante a missão de Odysseus.

“Nós simplesmente temos uma arquitetura fundamentalmente diferente”, acrescentou Altemus.

Mas uma tentativa bem-sucedida marcaria apenas um ponto de partida, disse ele.

“Não é uma operação de fazer uma vez e acabou”, disse Altemus. “Nós construímos um programa lunar com o propósito de voar regularmente para a lua.”

Estabelecer programas que possam fazer viagens robóticas regulares para a lua poderia facilitar um futuro em que as viagens lunares sejam comuns, baratas e alimentem projetos mais grandiosos, como uma base lunar funcional com astronautas vivendo e trabalhando lá, de acordo com a visão estabelecida pela NASA e seus parceiros.

