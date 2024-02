‘JC’ é preso com 50 kg de maconha em embarcação no Amazonas

Manaus (AM) – José Costa Marques, de 47 anos, conhecido como “JC”, foi preso, na sexta-feira (16), com 50 quilos maconha tipo skunk, avaliados em R$ 750 mil, em uma embarcação no Rio Negro, nas proximidades da Ponte Jornalista Phelippe Daou, pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), com apoio da Delegacia Fluvial e Receita Federal.

Conforme o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, as investigações iniciaram há aproximadamente 30 dias e constataram que “JC” estava indo, uma vez por mês, ao município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus), para buscar drogas e trazer para Manaus.

“Ele se tornou o principal alvo da investigação neste primeiro momento em razão desta prática ilícita, de coletar as drogas em São Gabriel da Cachoeira e trazê-las escondidas na embarcação para a capital amazonense. Nesta sexta-feira, sabendo que a droga chegaria em Manaus, saímos em diligência e fizemos a abordagem com êxito. Em depoimento, ele se reservou ao direito de ficar calado”, explicou.

*Com informações da assessoria

