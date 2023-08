Wilson Lima destaca investimentos em Segurança Pública em apresentação de maior apreensão de cocaína no Amazonas

Nesta segunda-feira (28), durante a apresentação da maior apreensão de cocaína da história do estado, realizada pela Polícia Civil do Amazonas no final de semana, no Rio Solimões, o governador do Wilson Lima destacou que o trabalho foi fruto dos investimentos realizados pelo Governo do Amazonas, nos últimos quatro anos e meio, na Segurança Pública.

O Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da Polícia Civil apreendeu 1,5 tonelada de cocaína, além de maconha, totalizando 2 toneladas de drogas. Segundo o governador, a aquisição de cinco lanchas blindadas e armamentos, a implementação da Base Anzol, entre os municípios de Coari e Tefé, e de outros equipamentos têm permitido às Forças de Segurança fazerem frente ao tráfico de drogas na região.

“A gente destaca aqui também a estrutura que hoje a gente tem para combater o crime organizado. Não há uma embarcação sequer que passe pelos rios hoje que a nossa polícia não tenha condições de fazer abordagem. Então, graças ao equipamento que a gente tem aqui, às nossas lanchas blindadas, o nosso pessoal pode fazer essa abordagem”, destacou.

Durante a operação, foram apreendidas 1,5 toneladas de cocaína, 240 quilos de maconha tipo Skunk, sete fuzis, munições, coletes balísticos e uma lancha rápida.

Balanço

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP/AM), de janeiro a julho de 2023, já foram apreendidas mais de 20 toneladas de drogas, 756 armas de fogo e de fabricação artesanal (caseiras), além de 11,3 mil munições, totalizando prejuízo ao crime de R$ 358 milhões.

“Tem uma coisa que é importante observar, algo em torno de 80%, 90% dos crimes que acontecem aqui na capital tem relação com o tráfico de drogas. Então, no momento em que a gente sufoca o tráfico de drogas, a gente consegue dar uma resposta muito significativa e diminuir a violência aqui na capital. Hoje, a Polícia Civil, o nosso sistema de Segurança Pública, está dando um prejuízo aí de, aproximadamente, R$ 100 milhões ao tráfico de drogas”, reforçou o governador.

Acompanharam o governador no DRCO, o secretário de Estado de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur; o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fragas; os delegados Mário Paulo e Paulo Benelli, diretor e diretor-adjunto do DRCO e Coordenador da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), Juan Valério, além do deputado estadual Delegado Péricles.

Apreensão

A ação da Polícia Civil foi desencadeada após a equipe do DRCO iniciar uma investigação em torno de uma organização criminosa especializada em transportar drogas da fronteira para Manaus e demais estados do Brasil. As investigações apontaram que, na noite de sexta-feira (25) para sábado (26), estariam chegando na comunidade do Pupunha, próximo ao município de Beruri (a 73 quilômetros de Manaus).

Durante abordagem à lancha, foram encontrados sacos de fibra contendo 1,5 tonelada de cocaína e 240 quilos de maconha, além de sete fuzis de grosso calibre, munições, coletes balísticos e celulares. Além de crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa, as investigações vão focar na identificação dos suspeitos e para saber para onde os entorpecentes seriam enviados.

