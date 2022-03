Tierry se disfarça para assistir show de Gabi Martins em São Paulo

A cantora Gabi Martins pode não ter percebido, mas foi observada por um “fã” especial em sua apresentação no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo, no último dia 18 de março.

Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o cantor Tierry se disfarçou entre a equipe técnica da ex-namorada para conferir a apresentação da ex-BBB do palco.

A publicação afirma que Tierry esteve no show de casaco, máscara preta e um boné de grife. Gabi só descobriu a história após a equipe do jornalista entrar em contato com ela para confirmar a presença do ex.

O show em questão foi uma apresentação junto com Henrique e Juliano. Na ocasião, Gabi dedicou uma música para o ex sem saber que ele estava no local.

A assessoria de Tierry disse não ter conhecimento da presença dele no show da ex. O ex-casal colocou um ponto final na relação em janeiro deste ano.

