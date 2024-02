Instituição Nacer promove feijoada beneficente para pagar despesas mensais em Manaus

Todo o valor arrecadado com a venda da feijoada beneficente será revertido para as despesas mensais do Nacer, que acolhe crianças e adolescentes com suas mães

Manaus (AM) — Com o objetivo de arrecadar recursos para projetos sociais voltados para crianças e adolescentes, além de pessoas em situação de rua, o Núcleo de Assistência à Criança e a Família em Situação de Risco (Nacer) realizará no dia 9 de março, a partir das 12h, uma feijoada beneficente, com a entrega feita no estilo drive thru.

A feijoada será vendida por R$ 35, prato individual, e acompanha arroz, farofa, laranja e couve. A retirada da feijoada ocorrerá na sede do Nacer, localizada na Rua Iracy Albuquerque – 2B, Conjunto Castelo Branco, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

As vendas antecipadas da feijoada estão sendo feitas por meio de transferência para a chave PIX: [email protected] e é preciso enviar o comprovante para (92) 98428-7454.

Todo o valor arrecadado com a venda da feijoada beneficente será revertido para as despesas mensais do Nacer, que acolhe crianças e adolescentes com suas mães, em sua sede. Além disso, também realiza uma série de projetos voltados para adolescentes grávidas e pessoas em situação de rua.

Segundo o diretor do Nacer, Cleslley Rodrigues, a venda da feijoada é extremamente necessária para arcar com as despesas mensais do abrigo, principalmente neste início do ano, quando as doações e repasses financeiros diminuem bruscamente.

“Estamos vivendo dias difíceis, com poucos recursos financeiros e isso vem inviabilizando algumas ações nossas. Por isso, estamos pedindo o apoio de todos para participar da feijoada, que é feita com muito amor e sabor por nossos voluntários. Quem já provou a nossa feijoada sabe que tem um sabor muito especial. Você come bem e ainda faz o bem, com esse ato de amor ao próximo”, comentou Cleslley.

