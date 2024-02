Homem é preso por homicídio e ocultação de cadáver em Pauini

Pauini (AM) – Um homem identificado como Antônio José Lima de Souza, de 23 anos, foi preso por suspeita de envolvimento no homicídio de Celso Ferreira da Silva, de 58. A prisão preventiva foi decretada neste domingo (25), em Pauini (distante 925 quilômetros de Manaus), no interior do Amazonas.

Segundo policiais civis lotados na 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini, o crime ocorreu no dia 25 de janeiro deste ano, na comunidade Realeza, zona rural daquele município. A equipe policial foi informada a respeito do fato criminoso e instaurou um Inquérito Policial (IP) para verificar a autoria e a motivação.

Conforme os policiais civis, as equipes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) deram apoio para localizar o autor, que foi preso no domingo (25). Ele cometeu o crime devido a uma disputa pelo comércio de drogas e, após matar a vítima, ocultou o seu cadáver na floresta.

Durante investigações no local onde o corpo foi enterrado, as equipes apreenderam a arma utilizada no crime, uma espingarda calibre 20.

Antônio José Lima de Souza responderá por homicídio qualificado e ocultação de cadáver e ficará à disposição do Poder Judiciário.

