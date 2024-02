Artistas levam a magia das brincadeiras tradicionais para comunidades ribeirinhas

Gemerson, brincadeiras de roda, macaca, cabo de guerra, pião, peteca, elástico e queimada estão entre as brincadeiras que integram a dinâmica do projeto

Os alunos da Escola Municipal José Sobreira do Nascimento, localizada na Comunidade Ribeirinha Nossa Senhora de Fátima, no Tarumãzinho, em Manaus, receberão nos dias 06, 07 e 08 de março, o projeto “Tradições Populares: o resgate de Brincadeiras Infantis Tradicionais de Manaus”, que tem como objetivo promover a preservação, valorização da cultura popular, memória, história e identidade cultural, por meio da prática de brincadeiras infantis tradicionais de Manaus.

A ideia do projeto surgiu a partir de um encontro entre a artista Naymeê Sahdo e do produtor cultural e pedagogo Wagner Moreira, que em uma conversa, analisavam o fato das crianças e adolescentes desta geração, desconhecerem as brincadeiras praticadas na década de 80 e 90 em Manaus, e de como essa interação é importante na construção de laços afetivos, desenvolvimento social, emocional e cognitivo, e claro, de transmitir para as próximas gerações o legado da cultura popular, pois viver esta experiência é se reconhecer como sujeito pertencente a um determinado contexto cultural.

Naymeê Sahdo, que tem como sua principal personagem a Palhaça Yakissoba, utilizará sua empatia com o público infantojuvenil, para ser um agente facilitador, essencial na construção de saberes por meio da ludicidade.

“Sem dúvidas este resgate das brincadeiras tradicionais de Manaus, será muito importante para esta primeira localidade onde estamos levando o projeto, pois hoje observamos que as crianças e adolescentes estão voltadas para outros interesses, como por exemplo os aparelhos celulares. É preciso estimular outras habilidades e valorizar a cultura popular local. Vamos brincar de macaca, peteca, elástico, brincadeiras de roda, corrida do ovo na colher, queimada, cabo de guerra, e claro, a mais manauara de todas as brincadeiras, Gemerson”, explica Naymeê Sahdo.

Para Wagner Moreira, o desenvolvimento deste projeto tem um impacto social onde quer que ele seja aplicado, independente se na Zona Rural, Ribeirinha ou Urbana de Manaus.

“É preciso entender o novo contexto social em que a atual geração está inserida. Resgatar as brincadeiras tradicionais de Manaus, é preservar a história, memória e a identidade cultural da nossa região. O trabalho coletivo no decorrer das brincadeiras e na confecção de brinquedos, desenvolve potencialidades expressivas, estimula a sensibilidade, a autoestima, o respeito ao próximo e a construção de novos processos de aprendizagem. Desenvolver atividades como esta, indubitavelmente vai estimular valores da cultura da paz, privilegiando o diálogo na solução de conflitos por meio da arte e da cultura popular”, afirma Wagner Moreira.

Este projeto foi contemplado pelo edital PROGRAMA MANAUS FAZ CULTURA 2023, da Prefeitura de Manaus, e atende ao Programa de Cultura Itinerante do município.

Esta será a primeira atividade realizada em parceria entre as companhias artísticas Cultura Amazônica e Macarrão Animações, ambas com ampla experiência e reconhecimento por sua atuação cultural, trajetória e realizações.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Urnas funerárias intactas são encontradas no quintal de ribeirinho em Alvarães, no Amazonas

Médicos Sem Fronteiras leva cuidados de saúde a comunidades ribeirinhas e quilombolas

Mais de 13 mil ribeirinhos são beneficiados em ações socioeducativas no AM