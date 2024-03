PM é preso após participar de roubo de ouro em casa na Ponta Negra, em Manaus

O crime aconteceu em setembro do ano passado, em uma residência, onde cinco pessoas negociavam a venda do metal precioso.

Um cabo da Polícia Militar, identificado como Bento Luciano de Souza, foi preso na terça-feira (5) suspeito de ter participado do roubo de ouro em uma casa na Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. O agente também responde a processos por roubo e extorsão, que tramitam na justiça. Ele foi capturado durante a Operação Milícia Dourada, realizada pela Polícia Civil (PC-AM).

Segundo as investigações, o cabo da PM e outros dois suspeitos invadiram o imóvel pelo banheiro, através do basculante. Durante o crime, o grupo utilizava um fardamento falso da PC-AM.

Os suspeitos realizaram uma abordagem falsa dentro da casa e apreenderam o metal precioso, que, até o momento, não teve a origem divulgada pela polícia.

As investigações também identificaram que o carro usado pelos suspeitos no dia do crime foi alugado pelo cabo da PM, que estava utilizando uma placa clonada de uma delegacia especializada da Polícia Civil.

Nesta terça, pouco mais de cinco meses depois do crime, Bento Luciano foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Uma moto esportiva, avaliada em R$170 mil, que foi adquirida pelo suspeito após o crime, também foi apreendida.

A PC-AM não informou sobre o paradeiro dos outros envolvidos no crime.

O Cabo Bento Souza já responde por outros crimes e teria sido excluído da corporação em 2019 porém, após uma decisão da Justiça, foi reintegrado à instituição.

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) ressaltou que, além do procedimento da polícia judiciária, a instituição instaurou procedimento administrativo disciplinar para apurar a conduta do policial militar.

Após audiência de custódia, ele será encaminhado para o Batalhão de Guardas da PM.

