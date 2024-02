Polícia identifica trio suspeito de envolvimento na morte de PM e filha

São Paulo (SP) – A Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) identificou três suspeitos pela morte de um policial militar e sua filha, de 19 anos, no estacionamento de uma farmácia na Zona Norte de São Paulo. O crime aconteceu na madrugada de sábado (24), na Avenida Nossa Senhora do Loreto, na Vila Medeiros. O cabo Anderson de Oliveira Valentin, de 46 anos, estava dentro do carro da família com a filha, Alycia Perroni Valentim, de 19, enquanto a esposa do policial estava dentro de uma farmácia.

Neste domingo (25), por investigação do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a Polícia Civil pôde identificar os criminosos. Com a prisão preventiva decretada pela Justiça, equipes realizam buscas para localizar e deter os suspeitos, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O PM percebeu quando três suspeitos, um deles armado, chegaram ao local e tentaram abrir a porta do estabelecimento. O cabo Anderson atirou contra os criminosos, que revidaram e atingiram o PM e sua filha. O caso foi registrado como latrocínio, quando a violência do roubo se resulta em morte, informou a SSP.

Após o crime, a polícia localizou o carro usado pelos criminosos na tentativa de assalto. O veículo, que tinha sido furtado, foi abandonado em Guarulhos, na região metropolitana da capital. Diversos pertences dos suspeitos foram encontrados no interior do carro e levados para perícia.

A esposa do PM e mãe de Alycia, bem como funcionários da farmácia, foram ouvidos pela polícia e o caso segue sendo investigado pelo DHPP.

*Com informações de Terra

