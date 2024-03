Curso de boas maneiras e gentileza para crianças e adolescentes abre inscrições em Manaus

Manaus (AM) — Após o sucesso do último curso, realizado no início de fevereiro, “A Realeza – Mesa Posta e Consultoria” está com inscrições abertas para uma nova turma sobre “Boas Maneiras e Gentileza para Crianças e Adolescentes”. O evento ocorrerá neste sábado (9), na Lorrine Almeida Confeitaria, na rua Curitiba, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Durante este treinamento, crianças de 6 a 12 anos podem aprender muito mais que etiqueta à mesa. As orientações também abordam relacionamento interpessoal, cuidados com o mundo, higiene e aparência, entre outros temas fundamentais para um desenvolvimento social saudável.

Além disso, uma aula especial de postura corporal será ministrada por uma bailarina profissional, contribuindo para o aprendizado prático. Os pais também receberão um manual, para dar continuidade aos ensinamentos em casa.

Fundadora da A Realeza, a consultora Izabel Valente destaca a importância dessas habilidades desde a infância, preparando as crianças e adolescentes para um futuro promissor. Ela destaca que crianças que adquirem boas maneiras são percebidas de maneira mais positiva na sociedade, têm uma rede social mais ampla e ganham a admiração de professores e pais de amigos, o que abre mais portas para o sucesso pessoal e profissional.

“As boas maneiras e etiqueta são uma ferramenta essencial para o aprimoramento pessoal, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades sociais que fazem com que a pessoa deixe uma impressão positiva por onde quer que passe”, destaca Izabel.

Os interessados podem garantir sua vaga e obter mais informações através do telefone (92) 99244-9142, ou pelo site https://www.arealezaam.com.br.

Izabel Valente e A Realeza

Izabel Valente, fundadora da marca A Realeza – Mesa Posta e Consultoria, é uma especialista certificada pela Escola Brasileira de Etiqueta, com chancela da The British School of Etiquette no Brasil. Seu currículo inclui mais de sete anos de experiência em gestão de comunicação e organização de eventos corporativos para grandes empresas.

A Realeza tem como propósito utilizar a etiqueta como ferramenta de transformação humana, resgatando a polidez e gentileza nos relacionamentos. Inspirar as pessoas a cultivarem memórias afetivas e manterem viva a chama das tradições por meio da vivência da mesa posta.

*Com informações da assessoria

