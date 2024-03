Encontro entre líderes de comunidades rurais e prefeito reforça benefícios

Manaus (AM) – Mais de 100 líderes das comunidades rurais, distribuídas em nove polos da capital amazonense, e o prefeito de Manaus, David Almeida, encerram a programação do 2º Encontro das Comunidades Rurais do Entorno de Manaus. Durante o encerramento, nesta quinta-feira (7), o chefe do Executivo municipal destacou as conquistas que beneficiaram os moradores da zona rural em sua gestão e reafirmou o compromisso em atendê-los com novos projetos para a categoria.

O evento, que teve início na terça-feira (5), foi realizado no Novotel Manaus, localizado na avenida Mandii, n° 4, bairro Distrito Industrial 1, Zona Leste da capital.

“Durante esta gestão, conseguimos asfaltar 209 quilômetros, do total de 254 km dos ramais contemplados. E vamos continuar promovendo projetos e ações que beneficiem o homem do campo. Buscamos, também, mudar a história desta cidade, fazendo políticas públicas que cheguem até as comunidades rurais. Podem ter certeza de que todas as demandas que ouvimos aqui serão atendidas”, destacou o prefeito David Almeida.

Os empreendedores aproveitaram a oportunidade para apresentar elaborar propostas e questionamentos ao titular da Semtepi, Radyr Júnior, que propôs a ampliação do programa Empreende Manaus para o “Empreende Rural”.

“Nesses três dias de evento, aprendemos muito com esses líderes. Escutei demandas que jamais havia pensado que existiam e, a partir de hoje, iremos mapear, catalogar e planejar para executá-las. Temos muito respeito por esses presidentes de associações rurais que estão sendo valorizados, por isso, futuramente, queremos lançar o Empreende Rural, que será capitaneado pela Prefeitura de Manaus”, afirmou Radyr.

Além disso, mais de 100 atendimentos foram realizados pelo grupo Assessoria e Serviços Contábeis e Condominiais (Assercc), por meio dos serviços disponibilizados, como consultoria e assessoramento para viabilizar parcerias, documentação, regularização e benefícios. A próxima etapa será recolher todas as informações e documentações entregues pelos líderes e fornecer o suporte necessário para legitimar as associações.

Líder do polo 8 da comunidade Tarumã Açú do Pau Rosa, desde 1978, dona Lúcia Nicácio, comentou que o Encontro é o primeiro evento de todas as gestões que se preocupa com o homem do campo.

“Se o interior não planta, Manaus não almoça e nem janta. É com essa frase que eu começo agradecendo à iniciativa do nosso prefeito David Almeida e o secretário Radyr Júnior. Este evento está maravilhosamente aprovado e, mais uma vez, vemos o apoio à agricultura familiar. Acreditamos que, depois de uma reunião como essa, vamos receber muito mais porque temos uma gestão que faz o trabalho em campo”, agradeceu a empreendedora.

Leia mais

Wilson Lima destaca importância de mais de 150 obras no AM incluídas no PAC Seleções 2023

Vacinação contra dengue passa a contemplar novo público a partir desta quinta (7); saiba qual

Prefeitura de Manaus alerta para proibição de fogueiras e churrasco na praia da Ponta Negra