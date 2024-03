Fabricante de bebidas oferece 3 mil bolsas de estudos de conhecimento cervejeiro a mulheres

Voltado à inclusão produtiva de mulheres no mercado cervejeiro, o curso fortalece a participação feminina no setor por meio de conhecimento, especialização e oportunidade

Pelo quarto ano consecutivo, a Academia da Cerveja, da Ambev, abre as portas para o maior curso do segmento cervejeiro exclusivo para mulheres: o CervejeiraSouEu. Desta vez, serão oferecidas 3 mil vagas com inscrição e participação 100% gratuitas, para mulheres de todas as regiões do País.

O curso é introdutório sobre o universo da cerveja e as áreas de atuação profissional que ele possibilita. Nos últimos três anos, o curso impactou mais de três mil mulheres em todos os estados do Brasil, fomentando a inclusão produtiva feminina no setor.

Online e gratuito, pensado para ser acessível para todas as mulheres maiores de 18 anos interessadas, o CervejeiraSouEu é desenvolvido e ministrado por um time de mulheres especialistas, sommelières e cervejeiras, com aulas ao vivo e divididas em quatro módulos. O conteúdo passa por temas desde a origem e importância da bebida na evolução da civilização, as etapas da sua produção, das matérias-primas até a garrafa, o papel de cada ingrediente, até os estilos e possíveis harmonizações.

Para participar, basta acessar o site da Academia da Cerveja. Ao final, as alunas recebem um certificado de conclusão.

O nome do curso se deu como uma provocação ao uso do termo “cervejeira”, comumente relacionado ao eletrodoméstico. Em 2021, quando o CervejeiraSouEu foi lançado, a Ambev fez uma campanha para a ressignificação e reconhecimento das profissionais que atuam no mercado cervejeiro.

Desde 2022, a Ambev faz da inclusão produtiva o caminho para os brasileiros crescerem com oportunidades de conexões, conhecimento e renda, contribuindo para redução da exclusão social e fortalecendo a independência das pessoas, especialmente das mulheres. A iniciativa faz parte da plataforma de inclusão produtiva da Ambev que tem a ambição de impactar 5 milhões de pessoas até 2032.

Para além do CervejeiraSouEu, a Ambev também oferecerá cursos de introdução ao mundo da cerveja às suas funcionárias e de segurança de alimentos para mulheres da indústria fabril.

Sobre a Academia da Cerveja

A Academia da Cerveja é um espaço colaborativo criado em 2020 pela Ambev para fomentar a cultura cervejeira e democratizar o conhecimento sobre a bebida, elevando o setor brasileiro à alta performance.

A iniciativa representa a materialização de projetos voltados à educação cervejeira nos últimos anos e da parceria entre importantes componentes do mercado nacional e internacional, como a VLB Berlin, Escola Superior de Cerveja e Malte e Instituto Ceres.

*Com informações da assessoria

