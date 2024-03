Novo amor! Ana Hickmann assume romance com Edu Guedes

Ana Hickmann assumiu, na manhã desta terça-feira (12), que vive um relacionamento com seu ex-colega de trabalho Edu Guedes.

A apresentadora fez a revelação por meio de uma publicação em suas redes sociais com um carrossel de fotos com direito a beijo do casal. Na legenda, ela afirmou que a amizade que tinha com Edu se transformou em amor.

“É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, declarou Ana Hickmann.

Nos comentários, Ana Hickmann recebeu o apoio de famosos como Ticiane Pinheiro, Blogueirinha, Lexa, Daniela Albuquerque, Patricia Abravanel e Gretchen.

“Você merece viver um amor verdadeiro”, escreveu Ticiane nos comentários do carrossel.

Veja abaixo a publicação da apresentadora:

Anúncio encerra ciclo de boatos

O anúncio oficial do romance foi feito após meses de boatos desmentidos por Ana Hickmann.

O assunto começou a esquentar quando Ana e Edu se encontraram no fim do ano em um resort e ganhou força após o jornalista Ricardo Feltrin ter afirmado em seu canal do YouTube, no dia 15, que ela havia assumido o relacionamento para os amigos.

“Foi totalmente por acaso, porque ambos estavam com suas famílias em um mesmo resort”, explicou a equipe de Ana Hickmann.

Em fevereiro, ela voltou a negar o romance com Edu durante uma participação no podcast Inteligência Ltda.

“Estou solteira, mas é gatinho”, declarou a apresentadora do Hoje Em Dia, da Record TV. “Estou vendo essa comoção toda. Se algum dia eu não estiver solteira, eu conto.”

Os dois trabalharam de 2005 a 2009 no Hoje Em Dia. Edu Guedes ficou no comando da atração, sobretudo dos quadros de culinária, até 2015, ano em que a apresentadora voltou ao programa.

No podcast, Ana contou que se chegou a ficar um tempo sem conversar com Edu Guedes, mas os dois se reaproximaram, como amigo, após ela ter sido agredida por seu ex-marido, Alexandre Correa.

“O que aconteceu comigo foi um momento que trouxe a nossa amizade de volta”, declarou a apresentadora.

*Com informações da CNN Brasil

