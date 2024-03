Amazônia Innovation Day: Encontro em Manaus reúne empreendedoras e mentes criativas

Manaus (AM) — Reunindo líderes empresariais, empreendedores e acadêmicos do Norte do Brasil, o Amazônia Innovation Day celebrou na noite de ontem (12), a segunda edição abordando as tendências e inovações do setor na região.

O evento, realizado no Moinho Centro de Inovação e Tecnologia da Universidade Nilton Lins, em Manaus, teve como objetivo principal promover o diálogo e a colaboração entre os diversos agentes do ecossistema de inovação na Amazônia.

Promovido pela representante do FCJ Group em Manaus, Amazônia Venture Builder, em colaboração com a Huawei e o Moinho, o encontro destacou empresas e startups que impulsionam a inovação tecnológica e buscam soluções para os desafios cotidianos da população.

O coordenador do Moinho, Carlos Guimarães, destacou a importância do evento como um marco na consolidação da Nilton Lins como um dos principais centros impulsionadores de ideias e startups do Estado.

“Este é um dos objetivos fundamentais da Universidade, por meio do Moinho: reunir especialistas e suas experiências para identificar novos talentos e empreendedores no meio acadêmico capazes de gerar novos negócios com impactos econômicos, sociais e ambientais significativos para toda a sociedade”, destacou Guimarães.

Sustentabilidade

Além de plataforma para a apresentação de inovações tecnológicas, o evento também serviu como fórum para discussões profundas sobre o futuro da região, com a crescente pressão sobre a preservação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a inclusão digital.

Por meio de debates, apresentações inspiradoras e oportunidades de networking, o Amazônia Innovation Day demonstrou o potencial inovador da região e reafirmou o compromisso da Nilton Lins em impulsionar o progresso e a sustentabilidade na Região Norte do país.

O evento contou, ainda, com a presença da Reitora Gisélle Lins Maranhão e dos vice-reitores da Universidade Nilton Lins.

*Com informações da assessoria

