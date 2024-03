Alguns estádios, no entanto, são frequentemente citados entre os melhores do Brasil

Você sabe quais são os melhores estádios do Brasil? Essa avaliação pode variar dependendo de vários critérios, como infraestrutura, tamanho, beleza arquitetônica, história e até mesmo da atmosfera durante os jogos.

Alguns estádios, no entanto, são frequentemente citados entre os melhores do Brasil. Seja para aumentar o seu repertório sobre o mundo do futebol ou para ter mais informações para se entreter no Betfair App, continue a leitura para saber quais são eles.

Morumbi

O Morumbi, oficialmente chamado de Estádio Cícero Pompeu de Toledo, é considerado por muitos como um dos melhores estádios do Brasil. Pertencente ao São Paulo Futebol Clube, já recebeu confrontos históricos e até a Seleção Brasileira em várias oportunidades.

O maior público do estádio foi registrado em 1977 em uma das partidas em que Corinthians e Ponte Preta decidiram o Campeonato Paulista. No segundo jogo desse duelo, mais de 146 mil pessoas marcaram presença e assistiram à vitória do Timão com um placar de 2×1.

Allianz Parque

O Allianz Parque é a principal arena multiuso da América Latina. Localizada no mesmo espaço que abrigou o Parque Antarctica por mais de 100 anos e, posteriormente, o Estádio Palestra Itália, a casa do Palmeiras foi reinaugurada em 2014 como um marco do centenário do time.

Até o momento, o maior público da arena foi de 41.457 pessoas. Na ocasião, o Palmeiras enfrentou o Corinthians no dia 29 de abril de 2023 pelo Brasileirão. O Verdão venceu a partida por 2×1.

Neo Química Arena

A Neo Química Arena, antigamente conhecida como Arena Corinthians, é o estádio do Sport Club Corinthians Paulista. O estádio fica localizado na Zona Leste de São Paulo — mais especificamente em Itaquera — tendo sido inaugurado oficialmente em 18 de maio de 2014 em uma partida entre o Corinthians e o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

Pouco tempo depois da sua inauguração, a Neo Química Arena já se tornou o único estádio do estado de São Paulo a receber as Olimpíadas e a Copa do Mundo.

Em 2014, sediou seis jogos da Copa do Mundo da FIFA e foi palco da cerimônia de abertura. Em 2016, foi a sede de diversos jogos de futebol — tanto do torneio masculino quanto do feminino — dos Jogos Olímpicos.

Mineirão

O Estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, é considerado o palco principal do futebol no estado de Minas Gerais. O maior estádio mineiro é conhecido como a casa do Cruzeiro, do Atlético Mineiro — até a inauguração da Arena MRV — e, por vezes, do América.

O primeiro jogo da história do Mineirão foi um amistoso entre a Seleção Mineira e o River Plate, da Argentina. A disputa aconteceu no dia 5 de setembro de 1965 e o time brasileiro venceu o rival por 1×0.

Estádio Beira-Rio

Outro classificado como um dos melhores estádios do Brasil é o Estádio Beira-Rio. Inaugurado oficialmente no dia 6 de abril de 1969, a ocasião contou com um amistoso entre a equipe do Sport Club Internacional e o Benfica, de Portugal, para um público de mais de 100 mil pessoas.

Casa do Internacional, o Beira-Rio — que oficialmente é chamado de Estádio José Pinheiro Borda — tem capacidade para 50. 982 torcedores, fazendo dele o décimo maior estádio de todo o Brasil.

Estádio Nilton Santos

Também conhecido como Engenhão, o Estádio Olímpico Nilton Santos fica localizado na cidade do Rio de Janeiro e pertence à prefeitura. Foi inaugurado em 30 de junho de 2007 com uma partida de futebol entre Botafogo e Fluminense pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Construído no governo de Cesar Maia, o estádio foi erguido para sediar as competições de futebol e atletismo dos Jogos Pan-Americanos de 2007.

Atualmente, tem capacidade total para mais de 44 mil pessoas sentadas. Também foi considerado como o estádio mais bonito e o mais moderno da América Latina na época da sua construção.

Arena da Baixada

O Estádio Joaquim Américo Guimarães, que também é conhecido como Arena da Baixada, é a arena do Club Athletico Paranaense. O seu recorde de público aconteceu no dia 16 de dezembro de 2001 no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro. 31.700 torcedores assistiram ao jogo entre Athletico e São Caetano, onde o time da casa venceu por 4×2.

A Arena da Baixada é o primeiro estádio da América Latina — assim como de todo o hemisfério sul — a ter um teto retrátil, sistema que demora cerca de 25 minutos para abrir ou para fechar. Além disso, é a primeira arena homologada para usar grama sintética em competições da CBF.

E aí, o que você achou da lista dos melhores estádios do Brasil? Faltou algum? Agora você já tem mais conhecimento para se entreter em uma aposta de futebol e assunto para puxar na sua roda de amigos, então aproveite!