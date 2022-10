Auxiliar de produção morre após atropelamento na avenida Autaz Mirim

Manaus (AM) – O auxiliar de produção Jadyel Esdras Veiga da Silva, de 25 anos, morreu na noite desta terça-feira (4), por volta das 19h, após ser atropelado na avenida Autaz Mirim, no bairro Armando Mendes, na Zona Leste da capital. Os familiares estiveram no local bastante abalados emocionalmente.

De acordo com testemunhas, Jadyel estava atravessando a via pública quando foi atingido pelo motorista de um veículo modelo Fiat Idea, de cor prata. Há informações que ele estaria supostamente em alta velocidade mexendo no aparelho celular.

“O motorista vinha em alta velocidade e estava no aparelho celular quando o acidente aconteceu. Não deu tempo dele freiar e acabou acertando em cheio o jovem. Agora um rapaz trabalhador, que havia começado no emprego há duas semanas, perder a vida desse jeito é muito triste” , relatou uma testemunha que preferiu não se identificar.

O motorista do veículo envolvido no acidente foi detido por policiais militares do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Leste. A área do acidente foi isolada para atuação das demais equipes competentes.

O corpo de Jadyel vai passar por perícia e será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). A vítima era moradora do bairro Armando Mendes e não tinha filhos.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT) e o motorista envolvido no acidente deve ficar à disposição da Justiça.

