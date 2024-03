Tumpex patrocina o 37º Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu

Nos dias 16 e 17 de março acontecerá o XXXVII Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu, a partir das 8h, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, localizada na Avenida Constantino Nery, s/nº, bairro de Flores. O evento, que é organizado pela Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas (FJJAM), com patrocínio da Tumpex, empresa de coleta de resíduos sólidos em Manaus, visa selecionar atletas para disputar o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024, pois todos os campeões e vice do Campeonato terão direito a disputar o Brasileiro de Jiu-jitsu.

“A Tumpex entende que é de suma importância os campeonatos estaduais que são capazes de levar nossos atletas a competições nacionais. O jiu-jitsu, que é uma arte marcial, é também uma forma de incentivar crianças, jovens e adultos a desenvolverem a defesa pessoal e disciplina, mas, também, uma atividade que faz bem para o corpo e mente em sua forma integral. E tudo isso são valores de fundamental importância para que nossos atletas amazonenses possam se destacar ainda mais no cenário nacional”, declarou Marcus Melo, gerente administrativo da Tumpex.

As disputas acontecerão nas categorias Galo e Pesadíssimo, além da categoria Absoluto, da faixa branca a faixa preta. Mais de três mil atletas, nas faixas etárias de 5 a 65 anos, devem participar do campeonato. Estão confirmadas a participação das delegações dos municípios da região Metropolitana de Manaus, além de Maués, Coari, Tefé e Parintins.

A competição tem entrada gratuita e mais de 10 mil pessoas são esperadas durante os dois dias de evento. O campeonato conta com a participação de todas as academias federadas do interior e capital.

*Com informações da assessoria

