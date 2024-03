Café lança bebidas geladas de chá mate nos sabores de Limão e Cranberry no Amazonas

Manaus (AM) — Para trazer muito mais sabor e refrescância para os consumidores, a Mais1.Café, uma das maiores redes de cafeterias do Brasil, incorpora no cardápio uma bebida que é a cara dos brasileiros, o chá mate gelado. Nos sabores limão e cranberry, o lançamento pode ser encontrado pronto para o consumo em todas as unidades da Mais1.Café pelo país, incluindo no Amazonas.

De acordo com Vinicius Delatorre, sócio-fundador e diretor operacional da Mais1.Café, o chá mate chega às lojas para atender um desejo dos consumidores da rede de encontrarem uma bebida popular, que faz parte da cultura nacional e que ofereça a refrescância buscada por quem frequenta as unidades.

“As opções de chá mate fazem parte de um pedido dos clientes da Mais1.Café, principalmente àqueles que frequentam as unidades próximas das regiões litorâneas ou que estão situadas no Norte e Nordeste brasileiro, que precisam lidar com temperaturas acima da média diariamente e por isso, buscam bebidas que possam diminuir essa sensação de calor constante”, comenta o executivo.

A bebida, considerada o chá da população brasileira, é rica em nutrientes, como vitaminas B, C, D e E, além de conter sais minerais, como manganês e potássio, que podem trazer benefícios para o bom funcionamento do organismo, como a melhora do humor e auxilia na concentração dentro do cotidiano. Também, o chá faz parte da cultura do brasileiro, que tem o costume de consumir a bebida nas praias pelo país, marcado pelo sabor e por estar sempre muito gelado, amenizando as altas temperaturas sentidas nos litorais.

A linha de chá mate da Mais1.Café chega para enriquecer ainda mais as opções refrescantes da franquia, que conta com bebidas exclusivas, como Espresso Tonic, Fit Coffee, além das tradicionais Pink Lemonade e Soda Italiana.

Sobre a Mais1.Café

A Mais1.Café, fundada em dezembro de 2019 pelos empresários Alan Parise, Gare Marques, Hilston Guerim e Vinícius Delatorre, nasceu com o propósito de unir praticidade e tecnologia para possibilitar às pessoas o acesso ao café de alta qualidade de forma rápida e ágil em sua rotina diária. Assim, a rede leva a qualidade do café especial aos amantes da bebida, a partir de um atendimento totalmente personalizado e digitalizado.

A franquia oferece uma experiência completa, com mais de 30 opções da bebida, desde o clássico coado até drinques gelados com café de grão especial. Para acompanhar, no cardápio estão salgados e doces importados da Europa e América Latina que possibilitam diversas combinações. Atualmente, a Mais1.Café está presente em mais de 200 cidades, em 25 estados brasileiros e no Paraguai, e conta com mais de 700 unidades confirmadas no Brasil. Para 2024, a expectativa da rede é chegar às 1000 franquias comercializadas em todo o território nacional.

