Inscrições abertas para cursos de Páscoa voltados para empreendedores de Manaus

Manaus (AM) — O Grupo Queiroz está com inscrições abertas para os cursos de “Biscoito de Páscoa” e “Bolo de cenoura com chocolate trufado”. As capacitações são voltadas para empreendedores, principalmente os que atuam na área da confeitaria, e que desejam aproveitar o período de Páscoa para obter renda extra.

O diretor do Grupo, Anderson Queiroz, ressalta que a Páscoa é um ótimo momento para alavancar as vendas. Por isso, os empreendedores que estiverem preparados, atentos ao que os consumidores estão buscando, terão resultados positivos.

“Os cursos são excelentes para aprender novos preparos, conhecer as tendências e diversificar a produção. Pensando nisso, a Queiroz mantém o projeto ‘Confeitaria em Casa’, com cursos mensais”, destaca.

O curso de “Biscoito de Páscoa”, ministrado pela instrutora Lia Celestino, acontece nesta quinta-feira (14), às 13h30, no Centro de Treinamento, localizado na loja Queiroz da avenida Constantino Nery, 1360, São Geraldo. Durante o treinamento, a instrutora irá ensinar a produção de biscoito e decoração de carimbo e glacê real.

Na segunda-feira (18), às 14h, também no Centro de Treinamento, a instrutora Chris Cakes vai ministrar o curso de “Bolo de cenoura com chocolate trufado”. As inscrições para os cursos podem ser feitas pelos links https://encurtador.com.br/FV34 e https://encurtador.com.br/wDHLY . A taxa de participação é R$ 10.

