Restaurante de Manaus prepara cardápio especial para a Páscoa

Manaus (AM) — O restaurante Marimari já preparou o cardápio especial para a Páscoa. Assinado pela chef Juliana Faingluz, o menu reúne pratos clássicos do período, dentre eles, opções à base de bacalhau.

As encomendas podem ser feitas até o dia 29 de março pelo número (92) 98411-8614. A chef Juliana Faingluz ressalta que a encomenda é sempre uma boa opção para quem gosta de praticidade no momento de organizar os encontros com a família.

“A Páscoa é um momento de celebração e união familiar. Por isso, preparamos um cardápio com pratos tradicionais e vão proporcionar uma experiência gastronômica especial. Nossa intenção é que a comemoração fique marcada na memória das famílias”, disse.

O menu conta com 10 opções, entre pratos principais e acompanhamentos. No menu tem bacalhau à Gomes de Sá, preparado com batatas, cebola, alho e ovos cozidos; bacalhau desfiado cremoso, que leva uvas passas, azeitonas, cenoura e é coberto com batata palha; lasanha de bacalhau; bobó de camarão, entre outros pratos deliciosos.

