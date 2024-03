Feira de Páscoa traz criatividade, variedade e preços acessíveis em Manaus

A temporada de chocolates e do coelhinho em Manaus esquenta, a partir da próxima segunda-feira (25), com a tradicional Feira de Páscoa promovida pela Universidade Nilton Lins em seu campus no Parque das Laranjeiras, até quarta-feira (27), de 10h até às 20h30.

O evento reúne pequenos e médios empreendedores, fabricantes caseiros e lojas on-line da cidade que comercializam e criam produtos com chocolate, doces, decorações e serviços, indispensáveis nesta época do ano, seja para consumo próprio ou para quem está em busca de presentes diferenciados e com preços muito mais acessíveis em comparação com aqueles das grandes marcas.

Além dos chocolates e doces, o evento também está aberto para a participação de profissionais que trabalham com artigos de decoração de cestas e embalagens especiais.

Os interessados em participar da Feira de Páscoa da Universidade Nilton Lins podem entrar em contato pelos números de telefone (92) 3643-2006, (92) 3643-2136 ou pelo e-mail [email protected] para maiores informações.

“É um grande evento para toda a família no qual o público encontrará produtos diversificados com preços exclusivos, e ao mesmo tempo, é uma oportunidade para os expositores mostrarem a excelência do seu trabalho, aprimorar seu produtos e melhorar a renda “, destacou a Vice-reitora de Extensão da Universidade, Janaína Braga.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Nutricionista compartilha receitas de pratos veganos para o almoço de Páscoa

Inscrições abertas para cursos de Páscoa voltados para empreendedores de Manaus

Supermercados de Manaus estão abastecidos para venda de ovos de chocolate na Páscoa