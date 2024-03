Homem é assassinado com facada no coração em Manaus

Homem, identificado como Klinger Souza de Lima, de 27 anos, foi assassinado com uma facada no coração, na tarde deste domingo (24), na Rua Doutor Thaumaturgo Vaz, Bairro Novo Mundo, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações da polícia, a vítima foi assassinada com um golpe de faca no coração. Informações indicam que o vizinho da vítima é o principal suspeito do crime. A Polícia chegou a realizar buscas na casa do suspeito, porém ele fugiu do local antes da chegada dos agentes policiais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, porém apenas constatou o óbito. O corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga do assassinato.

Leia mais

