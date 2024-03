Colisão entre veículos deixa motoboy ferido no São Jorge, em Manaus

Manaus (AM) – Um motoboy ficou ferido ao se envolver em um acidente de trânsito neste sábado (30), próximo a Escola Presidente Castelo Branco, bairro São Jorge, zona oeste de Manaus.

Câmeras de segurança da rua mostraram o momento em que o motoboy faz uma curva e se choca com a parte frontal de um carro.

Devido a força do impacto, a moto ficou destruída. Algumas pessoas que passavam na rua no momento do acidente correram para socorrer o motociclista. A equipe do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência e encaminhou a vítima para um hospital da capital. Não há informações sobre o estado de saúde do motoboy.

Leia mais

Motorista morre após sofrer grave acidente na Avenida das Flores, em Manaus

Sexta-feira Santa é marcada por acidentes com morte e feridos em Manaus

Mulher morre e marido fica ferido após grave acidente no Tarumã; IMAGENS FORTES