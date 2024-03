Sexta-feira Santa é marcada por acidentes com morte e feridos em Manaus

Manaus (AM) – Desde as primeiras horas deste feriado de Sexta-Feira Santa, Manaus vem registrando graves acidentes em todas as zonas da capital. Além do acidente que matou uma mulher e feriu o marido, na avenida Santos Dumont, nas proximidades do Aeroporto de Manaus, bairro Tarumã, outras ocorrência foram registradas nesta sexta-feira (29).

Na Avenida Major Gabriel, no Centro de Manaus, um carro modelo Amarok colidiu com outros dois carros durante esta manhã, deixando uma pessoa ferida. Testemunhas relataram que a picape estava em alta velocidade, quando acabou batendo em outros dois veículos que estavam na via.

Devido ao impacto da batida, um dos carros acabou sendo arremessado para a calçada e o motorista precisou ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista da picape ainda tentou fugir, mas foi impedido por populares.

Foto: Divulgação

Outro acidente foi registrado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital amazonense. Ainda não se sabe como o acidente ocorreu, mas a vítima precisou ser socorrida pelo Samu.

