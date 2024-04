Transatlânticos internacionais são abastecidos por refinaria em Manaus

Manaus (AM) — A temporada de cruzeiros no Amazonas ganhou um novo impulso neste ano. Pela primeira vez, sete transatlânticos internacionais foram abastecidos em Manaus. Iniciado em janeiro pela Refinaria da Amazônia (Ream), o serviço criou uma estrutura logística inédita e visa aumentar o tempo de permanência dos estrangeiros na capital amazonense.

Só em março, seis navios turísticos foram abastecidos com o combustível produzido na Ream. Em alguns casos, esses transatlânticos com centenas de turistas de várias partes do mundo ficaram três dias a mais ancorados em Manaus. Com mais tempo, eles usufruem de um roteiro turístico mais diversificado, com chances de conhecer mais locais — incentivando o comércio local.

A operação para abastecer navios é de altíssimo porte e realizada em conjunto com a Navemazônia, empresa do Grupo Atem que atua na área de logística fluvial. Além da parte operacional, uma equipe multilinguística faz o atendimento de clientes de várias partes do mundo.

“Temos a expertise para abastecimento de navios turísticos, navios conteineiros, graneleiros, de cimento… Antes, por não poderem abastecer aqui, essas grandes embarcações vinham com combustível suficiente para vir e deixar o Amazonas”, destacou o gerente de terminal da Ream, Cícero Sabino. “Com a certeza do abastecimento, esses navios podem trazer mais carga, ou mais turistas, o que é benéfico para a economia local.”

“Muitos armadores nos contam que, antes, os cruzeiros não tinham certeza se, ao chegarem em Manaus, haveria bunker (combustível de navios) disponível para eles abastecerem. Agora, os navios vêm à região amazônica e sabem que a refinaria local tem condições de ofertar combustível de padrão internacional e com frequência”, explicou.

A temporada 2023-2024 de cruzeiros finaliza em maio, e segundo a Amazonastur, deve trazer ao estado 25 mil turistas de todas as partes do mundo.

Sobre a Atem

O Grupo Atem, com 28 anos de fundação, é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial, construção naval e refino de petróleo, entre outras.

O Grupo está presente em 13 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 350 postos franqueados, 7 bases de distribuição ativa, 2 bases em construção e milhares de clientes ativos, além de capacidade de movimentação de 9 bilhões de litros de combustíveis por ano.

*Com informações da assessoria

