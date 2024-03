Nova parabólica digital traz programação voltada para amantes de viagens e turismo

Desbravar os lugares mais remotos do planeta, aventurar-se em um destino exótico, explorar paisagens deslumbrantes ou simplesmente conhecer uma vilinha charmosa de interior. Tudo isso está mais acessível do que nunca com a nova parabólica digital. Quem utiliza o equipamento para ver televisão tem a oportunidade de vivenciar emoções e descobertas sem sair do sofá e buscar inspiração antes de fazer as malas.

São muitos os canais da nova parabólica digital com programação voltada para os amantes de viagens e turismo de todas as idades, com alta qualidade de imagem e som. E o melhor: de graça.

Mergulhando nas belezas naturais do nosso país, o “Giro Brasil” vai ao ar na TV Cultura (canal 2.1), todo domingo, às 7 horas, com reprises programadas ao longo da semana. A Rede CNT (Canal 27.1) traz o “Qual Viagem”, mostrando as cidades mais bonitas do Brasil e do mundo e dando dicas de gastronomia e de hospedagem. O programa, apresentado por Tony Auad, é transmitido às quartas-feiras, a partir de 23h15.

Também presente na nova parabólica digital, a TV Paraná Turismo (canal 236) expandiu o sinal para divulgar o turismo local para todo o país. São 14 horas de programação diárias, em 22 programas diferentes. Um deles é o Agrotur, voltado para o turismo no meio rural na Região Sul.

Quem quiser planejar a próxima escapada não pode perder o “Viajando pelo Brasil”, que vai ao ar no canal Woohoo (565), toda quarta-feira, a partir de 20h30. Nele, o telespectador é convidado a percorrer os lugares mais incríveis de cada canto do país e aprender desde onde praticar pesca esportiva até onde se deliciar com um típico café colonial.

Nova parabólica digital

Quem assiste à TV pela parabólica tradicional precisa substituir o equipamento, pois em breve o sinal será desligado. A substituição da parabólica é necessária porque a tecnologia 5G utiliza uma faixa de frequência muito próxima à Banda C, por onde é transmitido o sinal das antenas tradicionais. Dessa forma, à medida que o 5G é ativado nas cidades, os usuários da parabólica tradicional podem sofrer com interferência e até a perda completa do sinal de TV.

No mercado, o kit contendo a nova parabólica digital pode custar até R$ 900. Mas famílias de menor renda inscritas em algum programa social do Governo Federal, e que utilizam a parabólica tradicional para ver televisão, têm direito a receber esse kit sem pagar nada por isso.

Como atua a Siga Antenado?

O serviço é feito pela Siga Antenado, entidade não governamental e sem fins lucrativos, responsável pela substituição das parabólicas tradicionais pela nova parabólica digital nos lares de famílias de baixa renda. Mais de 2 milhões de equipamentos já foram instalados gratuitamente em todo o país.

Para saber quem tem direito ao kit com a nova parabólica digital, a população deve entrar em contato com a entidade por meio do site sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404. Para agendar a troca, basta ter em mãos o número de CPF ou do NIS (Número de Identidade Social). Após a confirmação de que os critérios foram atendidos, será feito o agendamento para a ida do técnico à residência. Tanto o equipamento quanto a instalação são totalmente gratuitos.

