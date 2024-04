VÍDEO: Duas jovens morrem e outros 4 ficam feridos após carro bater contra árvore em Manaus

No total, haviam seis pessoas dentro do carro. Três tiveram ferimentos leves e outras três ficaram presas às ferragens do veículo

Manaus (AM) – Duas jovens morreram e outros quatro ficaram feridos após o carro das vítimas bater contra uma árvore na avenida Brasil, na madrugada deste domingo (7), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM) foram acionadas por volta das 2h para atender a ocorrência. No total, haviam seis pessoas dentro do carro. Ao chegarem no local haviam três pessoas fora do veículo com ferimentos leves e outras três ficaram presas às ferragens.

Duas das vítimas presas nas ferragens, uma adolescente de 15 anos e uma jovem de 18 anos, não resistiram e morreram no local acidente. A outra vítima retirada das ferragens foi transportada pela Unidade de Resgate dos bombeiros para o Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital.

Foto: Ney Sena/Divulgação

De acordo com o CBMAM, quatro viaturas e 12 bombeiros foram para o local do acidente. A equipe usou o desencarcerador hidráulico para recortar parte do automóvel e remover os envolvidos no acidente.

Até a publicação desta reportagem não havia detalhes sobre as circunstâncias do acidente. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

