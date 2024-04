Justiça concede liberade provisória para motorista que matou mototaxista em viaduto de Manaus

Manaus (AM) – Fábio da Silva Moreira, de 39 anos, motorista que matou um mototaxista após invadir a contramão do viaduto de Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus, teve a liberdade provisória concedida em decisão da juíza Themis Lourenço. A decisão aconteceu na tarde desta terça-feira (9) e também determinou fiança de R$ 14 mil.

O motorista atingiu o mototaxista Irivaldo Silva da Conceição, de 36 anos, e a esposa dele. Irivaldo morreu na hora e a mulher continua internada. De acordo com testemunhas e autoridades policiais que atenderam à ocorrência, Fábio não quis fazer o teste do bafômetro. Ele foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito e está proibido de dirigir veículo automotor.

Na concessão da liberdade provisória, algumas das medidas cautelares são: comparecimento bimestral em Juízo, para informar e justificar as atividades; proibição de se ausentar da Comarca de Altamira (PA), município onde reside, no qual deverá cumprir as medidas cautelares diversas da prisão, sem autorização judicial; não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo de Conhecimento, bem como informar a atualização de endereços eletrônicos; recolhimento de fiança no valor de R$ 14.120,00.

Leia mais

Carro invade viaduto na contramão e mata mototaxista em Manaus

Irmãos são condenados por homicídio ocorrido no Monte Sião, em Manaus

Prefeitura assina convênio com Governo Federal e garante mais de 1.000 moradias em Manaus