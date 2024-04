Pais podem acompanhar rotina escolar dos filhos por meio de aplicativo no AM; saiba como baixar

O aplicativo “Pai Conectado” já está em funcionamento e disponível para os responsáveis pelos alunos da rede estadual o baixarem por meio do Sasi. Com o intuito de estreitar a relação entre a família, a escola e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, o app possibilita funcionalidades de acompanhamento escolar, como calendários de atividades, dados cadastrais de matrícula, envio de sugestões, dentre outros.

Por meio de canais de comunicação, o aplicativo também dá acesso à plataforma “Saber +”, além de possibilitar o recebimento direto de comunicados da Secretaria de Educação. O acesso aos boletins bimestrais dos estudantes também é uma das funcionalidades de acompanhamento via aplicativo “Pai Conectado”.

“O aplicativo simplifica o acesso às informações educacionais dos alunos. A Secretaria de Educação está liderando um caminho de inovação ao adotar essa ferramenta digital, demonstrando um compromisso com a educação moderna e inclusiva”, ressaltou a gerente de Projetos do Sasi, Camila Benício. A plataforma hospeda o app e atuou, em parceria com a Secretaria de Educação, na construção do “Pai Conectado”.

O “Pai Conectado” também dispõe do canal “Segurança Escolar”, para o envio de denúncias anônimas, que podem ser recebidas diretamente pelo Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar (Nise), da Secretaria de Educação.

Instalação

Enquanto plataforma digital utilizada para oferecer serviços sociais aos cidadãos, o Sasi pode ser baixado, de maneira gratuita, diretamente na Play Store ou na Apple Store.

Em caso de primeiro acesso, será necessário criar uma conta no aplicativo, o que exigirá um endereço de e-mail e um número de telefone válidos. Após isso, o usuário já pode adicionar o “Pai Conectado” ao seu leque de aplicativos no Sasi.

Com a conta em funcionamento, o processo segue com o clique na aba “Configurações de Apps”, disponível no ícone do canto superior esquerdo da tela inicial do Sasi. Em seguida, o usuário deve clicar em “Adicionar”, no canto superior direito, e digitar o código “PAISAM” no espaço destinado.

Concluída a configuração, o aplicativo requisitará informações de cadastro do responsável requisitante e do estudante a ser acompanhado pelo usuário. Após as informações cadastrais, o aplicativo fica funcional.

Criação conjunta

Com funcionalidades estrategicamente planejadas, o app “Pai Conectado” é uma construção de vários setores da Secretaria da Educação. Durante os últimos meses, o projeto foi arquitetado, em conjunto, pela Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica (Seap), pelo Escritório de Projetos, pelo Departamento de Gestão Escolar (Degesc) e pelo Departamento de Tecnologia da Informação (Detin).

A aproximação da família com a rede estadual é imprescindível, conforme destacou a diretora do Degesc, Jane Bete Martins.

“Compartilhar a responsabilidade sobre a aprendizagem do discente, assegura a amplo suporte para o alcance da aprendizagem significativa e integral. Essa proximidade com a escola ajuda a garantir a segurança emocional daquele que está em fase de formação pedagógica e social”, finalizou a coordenadora.

*Com informações da assessoria.

