PM recebe 3 mil pessoas durante o “CPE de Portas Abertas” no Amazonas

Manaus (AM) — A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Comando de Policiamento Especializado (CPE), realizou a 5ª edição do “CPE de Portas Abertas”, na manhã deste sábado (13), na sede do comando, localizado no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, quando recebeu um público de cerca de 3 mil pessoas.

O comandante-geral da PMAM, coronel PM Klinger Paiva, comemorou a participação efetiva do público em mais uma edição do “CPE de Portas Abertas”, que integra a programação de aniversário de 187 anos da PMAM, celebrado no dia 4 de abril. Ele também agradeceu o apoio e empenho dos envolvidos para o êxito do evento.

“Contamos com o apoio incondicional do governador Wilson Lima, do nosso secretário de Segurança, coronel Vinicius, que nos cedeu a aeronave do DIOA (Departamento Integrado de Operações Aéreas) com a sua equipe, então queremos agradecer a todos. Cada vez mais o evento tem trazido o público de acordo com que a gente espera. Cada vez mais a comunidade, não só os parentes dos policiais, mas também a comunidade em geral, tem participado em conhecer um pouco do que é a atividade policial”, destacou.

O comandante do CPE, tenente-coronel PM Alysson Lima, explicou que, além de fazer parte da comemoração da criação da Polícia Militar do Amazonas, o evento tem o intuito de aproximar a instituição da comunidade com atividades para toda a família.

“Além de conhecer nossos equipamentos, o público também pôde montar a cavalo, interagir com os nossos cães policiais, andar nas viaturas (carro e motocicleta) da Rocam. Também tivemos um dia de lazer com tirolesa, futebol de sabão e pula-pula. É um dia para a comunidade conhecer um outro lado da Polícia Militar”, destacou o comandante do CPE.

Conhecendo a Polícia Militar

A dona de casa Maria Helena Alves, 39, conta que aproveitou toda a programação do evento com o filho, de 8 anos.

“Quando mostrei o vídeo dos cavalos, no Instagram da Polícia Militar, ele ficou eufórico para conhecer de perto. Ficou impressionado em saber que os cavalos pertencem à Polícia Militar. Outros momentos marcantes foram quando o helicóptero pousou no meio do campo e todos tiveram oportunidade de tirar foto de perto, e quando meu filho foi, pela primeira vez, na tirolesa”, disse Maria.

Inclusão

O administrador Lucas Cesar, 43, destacou a importância de eventos como o “CPE de Portas Abertas” para a comunidade e agradeceu a receptividade dos policiais militares.

“Foi um excelente evento! Trouxe meu filho, que tem espectro autista, e fomos recebidos muito bem pelos policiais militares em todas as atividades. Eu percebi a presença de muitas crianças autistas nesse evento, tendo contato com os cavalos, com os cachorros. Isso é muito importante para elas e para nós que somos pais. Por isso, agradecemos à Polícia Militar do Amazonas por essa manhã”, destacou Lucas.

Estandes

A programação do evento contou com a exposição de equipamentos e viaturas de todas as unidades que compõem o CPE, como: 1° Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque); Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam); Regimento de Policiamento Montado Coronel Bentes (RPMon), a Cavalaria; Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte); Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães) e Companhia de Operações Especiais (COE). Também houve a participação da Ciclopatrulha do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) e do Departamento Integrado de Operações Aéreas do Amazonas (DIOA) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Reitor da FUnATI lança ‘A vida se conta’ com dicas para um envelhecimento saudável

Festa da Cunhã: Transmissão da final do BBB24 terá shows de artistas dos Bois-Bumbás, em Manaus e Parintins

Biblioteca Volante com programação especial no Dia Nacional da Literatura Infantil, em Manaus