Feclam oportuniza troca de experiências e conhecimento entre vereadores e prefeitos do Amazonas

Manaus (AM) — A quarta edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam 2024) começa nesta quinta-feira (18) e segue até a sexta-feira (19). O evento faz parte do calendário oficial do Parlamento Estadual e contará com participantes dos 62 municípios do Amazonas.

O Fórum é realizado pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e tem como objetivo a promoção, integração e o intercâmbio de conhecimentos entre as prefeituras, Câmaras Legislativas municipais e o Parlamento estadual.

Na edição de 2023, o Feclam reuniu quase 800 participantes, representando 84% dos municípios do Amazonas. O Fórum oferece uma variedade de atividades, incluindo oficinas, palestras e mesas-redondas, abordando temas de interesse dos vereadores e assessores das Câmaras municipais da capital e do interior.

Segundo o idealizador do Feclam, presidente da Aleam Roberto Cidade (União Brasil), o Fórum proporciona uma oportunidade única aos prefeitos e vereadores trocarem experiências, além de discutirem questões relevantes e, com isso, fortalecerem os seus mandatos.

“Mais uma vez, o Feclam oportunizará troca de experiência e a assimilação de conhecimento aos vereadores e prefeitos dos municípios do Amazonas. Debateremos sobre legislação, crimes eleitorais, marketing, uso de redes sociais em palestras e oficinas, nos dois dias do evento. Com certeza o Feclam cumprirá seu papel e será um sucesso”, salientou.

A deputada Alessandra Campelo (Podemos) acredita que o Feclam cumpre novamente o papel de melhorar e qualificar o trabalho desenvolvido pelos legislativos e pelos legisladores no Amazonas.

Segundo a parlamentar, é importante destacar a abertura de espaço que o presidente Roberto Cidade deu na programação para palestras, que abordam a importância da participação das mulheres na política, cota de gênero e violência política.

“Essa iniciativa do Feclam de colocar os temas femininos na programação tende a melhorar a produção legislativa e as políticas públicas que dizem respeito à pauta da mulher, em áreas como combate à violência doméstica, saúde, igualdade do mercado de trabalho, entre outras”, avaliou.

O compromisso da Aleam em contribuir com a melhoria das Câmaras Municipais foi salientado pela deputada Mayra Dias (Avante).

“O Feclam representa o compromisso da Assembleia Legislativa em contribuir com o avanço das Casas Legislativas do interior. Um momento de troca de ideias, experiências e diálogo sobre as políticas públicas voltadas à região. Um momento de aprendizagem e, principalmente, orientações de como proceder em ano eleitoral”, afirmou.

O deputado João Luiz (Republicanos) destaca a importância do Feclam, criado com o objetivo de levar debates e conhecimento para autoridades do interior e capital do nosso Estado. “É um instrumento de suma importância aos parlamentares do Amazonas”, resumiu.

O deputado Comandante Dan (Podemos) destacou a temática principal do Fórum são as políticas públicas no Amazonas. “Acredito que de todas as políticas que os municípios precisam, destaco a relevância para construção nas áreas da saúde, educação e segurança. Minha contribuição às Casas Legislativas municipais será no contexto da efetivação do Sistema Único de Segurança Pública”, anunciou.

A importância do Feclam para o Amazonas foi defendida pelo deputado Dr. George Lins (União Brasil). Segundo ele, iniciativa é importante, sobretudo para aqueles que abraçam a causa do municipalismo e defendem mecanismos que possibilitem maior participação e influência da população interiorana nas políticas públicas federais e estaduais, especialmente no que se refere à infraestrutura, economia, sustentabilidade, saúde, educação, segurança, esporte, lazer e outras demandas de alto valor para a vida em sociedade.

Para o deputado Sinésio Campos (PT), o Fórum oportuniza aos vereadores e aos prefeitos o diálogo para que possa melhorar a vida dos povos e dos seus municípios. “É preciso colocar em pauta a criação de municípios, porque muitas das vezes comunidades rurais muito distantes das sedes do município são atendidas por outro município. É preciso desmembrar, fundir se necessário. O Feclam é o momento de se debruçar nessa direção”, finalizou.

