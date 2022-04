Fetam anuncia selecionados para a 15ª Mostra de Teatro do Amazonas

A 15ª MTA será de 22 de abril a 21 de maio de 2022, com atividades presenciais e on-line

Manaus (AM)- A Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) anunciou o resultado dos selecionados para compor a programação da 15ª Mostra de Teatro do Amazonas (15ª MTA).

Foram selecionados 12 espetáculos de teatro, uma oficina de artes e nove aprendizes de produção.

A 15ª MTA será de 22 de abril a 21 de maio de 2022, com atividades presenciais e on-line. A programação oficial será divulgada em breve nos canais oficiais da Fetam.

Os selecionados receberão um e-mail com as instruções para a participação na área selecionada. Cada espetáculo receberá um cachê de R$2.500 e a oficina R$800. A vaga para mentor em produção não foi preenchida.

O projeto da 15ª MTA foi contemplado do Edital Amazonas Cultura em Rede, realizado pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Selecionados espetáculos:

Seu eu fosse um rato – 14 anos

Ainda bem que não tivemos filhos – 10 anos

Bumba meu boi a festa vai começar – Livre

E o Céu Beijou a Boca de Saturno – 16 anos

A mulher que desaprendeu a dançar – 16 anos

A Bolha – Livre

Libera Ela – 16 anos

O Sarau do Feupuudo – LIVRE

Exercício de ABAPORUTAÇÃO – 18 anos

A corda e o acordo – Livre

Ensaio Geral – Livre

Desassossego – 18 anos

Seleção oficina:

A encenação e as bionarrativas cênicas – Taciano Soares

Seleção mentoria aprendizes:

Vitor Rocha

Ariel Kuma

Paulo Martins

Pollari

Felipe Maya Jatobá

Ágata Biyou

Raquel Auzier

Alice Toledo

Eliene Félix

