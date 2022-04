Jovem é executado na frente da namorada após ter casa invadida na Compensa

Manaus (AM) – Um jovem identificado como Pablo Gabriel de Souza Carvalho, de 21 anos, foi morto a tiros após ter a casa invadida, na manhã desta quinta-feira (7), no beco Prosperidade, no bairro Compensa, na zona Oeste da capital amazonense.

De acordo com informações de testemunhas, o crime aconteceu, por volta das 5h, quando quatro homens não identificados chegaram no local e invadiram a residência da família da vítima.

Na ocasião, o jovem estava dormindo com a namorada, os criminosos efetuaram cerca de 11 tiros contra ele, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A namorada de Pablo foi atingida com um tiro no braço, ela foi socorrida e não corre risco de morte.

A polícia foi acionada e isolou a área do crime. A perícia identificou que o jovem foi baleado na região das costas e da cabeça.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

