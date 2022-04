Governador Wilson Lima e Sabá Reis inauguram unidade do Prato Cheio no bairro da União

Manaus (AM) – O Governador Wilson Lima (União Brasil) e o ex dirigente da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Sabá Reis (Avante), estiveram reunidos, nesta quinta-feira (14) realizando mais uma ação de programa social do Estado. A união da dupla reforça rumores da possível chapa entre Wilson e Sabá, para concorrer ao pleito eleitoral deste ano.

Em entrevista ao Em Tempo, no programa ‘Papo Franco’, Sabá comentou sobre a possibilidade de compor a chapa do governador. Ele afirmou que até o momento, o assunto ainda se trata de especulações.

“Essa possibilidade está nos quatro cantos da cidade, de que eu possa compor uma chapa majoritária, mas essa possibilidade de composição com o governador Wilson Lima ainda é uma especulação, não tem nada definido, ainda tem muito tempo para ver qual será o caminho que o Avante vai tomar”, afirmou.

Ele finalizou afirmando que os comentários acerca da possibilidade, fazem com que seu nome esteja na vitrine e ele classifica como divulgação satisfatória e motivo de muita felicidade.

Durante a ação, o Governo do Amazonas inaugura no Bairro da União (Rua Nazaré Mesquita, esquina com a Rua Palestina, número 1-B, em frente à UBS Telmário Pinto da Costa), em Manaus, a 16ª unidade do programa social Prato Cheio no estado.

O novo equipamento público de segurança alimentar é na modalidade Prato Cheio cozinha popular, que terá capacidade para servir gratuitamente 400 litros de sopa por dia, de segunda-feira até sábado, atendendo a população em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional. O programa é administrado pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam).

De acordo com a Gerência de Ações Descentralizadas de Segurança Alimentar e Nutricional (Gadsan) da Seas, o programa social Prato Cheio é dividido em dois serviços distintos: nas unidades dos restaurantes populares a refeição é vendida ao preço simbólico de R$ 1; enquanto isso, nas cozinhas populares, como é o caso da unidade do Rio Preto da Eva, o alcance social é maior, pois a cada pessoa atendida tem direito a 1 litro de sopa, de sabores variados. Outra diferença: os restaurantes populares funcionam de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h; já as cozinhas populares ficam abertas de segunda-feira a sábado, das 11h às 13h.

Números atualizados

Com a inauguração do Prato Cheio do Bairro da União, agora o estado passa a ter 16 unidades do programa social, sendo nove na capital e sete no interior (Manacapuru, Autazes, Itacoatiara, Tefé, Barreirinha, Parintins e Rio Preto da Eva).

A inauguração da cozinha popular Prato Cheio no Bairro da União é mais um avanço na política estadual de combate à fome determinada pelo governador Wilson Lima. O público prioritário atendido diariamente pelo equipamento público de segurança alimentar serão pessoas que se encontram em situação de extrema pobreza, pobreza e baixa renda, além de desempregados, pessoas em situação de rua e pessoas com deficiência.

Entenda o Prato Cheio

Na capital, o programa social Prato Cheio tem duas características distintas. São cinco restaurantes populares (Centro, Jorge Teixeira, Novo Israel, Compensa e Alvorada), onde a refeição é vendida a R$ 1, resultado de parceria público-privada (Governo do Estado e empresas do Polo Industrial de Manaus). O programa agora passa a contar com quatro cozinhas populares (Alfredo Nascimento, Parque São Pedro, Rio Piorini e Bairro da União), unidades onde as sopas são totalmente custeadas pelo Governo do Estado.

