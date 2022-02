Cobra jiboia prepara-se para engolir tatuzinho e deixa mamãe tatu desesperada

As imagens foram feitas na beira de uma estrada e mostra quando a jiboia se enrosca no tatuzinho, já se preparando para engoli-lo

Um caminhoneiro flagrou o ataque de uma jiboia a um tatu e fez a postagem do momento em suas redes sociais. As imagens foram feitas na beira de uma estrada e mostra quando a jiboia se enrosca no tatuzinho, já se preparando para engoli-lo. Enquanto isso, a mãe do animalzinho corre em volta da cobra, em completo desespero para salvar o filhote.

A imagem impressionou o motorista, que acompanhou o embate da cobra com os tatus. O Biólogo Henrique faz uma narração em cima do vídeo, sugerindo que na verdade não se trata de um amigo ajudando o outro. Para ele, era o caso de uma mãe tentando salvar sua cria.

As imagens chocam, mas o biólogo tenta mostrar que é a questão da natureza. O dilema em questão: ajudar ou não ajudar a mamãe a salvar o filhote? Interferir ou não nos rumos da natureza?

Animal mata por constrição

A jibóia é um animal predador e, por apresentar os ossos do crânio e da mandíbula móveis, consegue capturar grandes presas, assim se alimenta-se de mamíferos, como roedores e pequenos primatas, lagartos, aves, entre outros animais.

Essa cobra, assim como a sucuri, mata suas presas por meio de um processo de constrição, ao envolver-se no indivíduo. A constrição o fluxo sanguíneo, impedindo a chegada de oxigênio aos órgãos

Curiosidade sobre a jiboia

A jiboia é um animal que não possui um habitat específico, podendo ocupar diversos domínios morfoclimáticos, desde florestas tropicais a regiões semiáridas. Ela não é venenosa, pois as jiboias não apresentam glândulas de veneno, nem dentes inoculadores.

