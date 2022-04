Colisão entre motos mata jovem em Manaus

MANAUS (AM) – Karisson Silva morreu na noite de ontem, sexta-feira (29), após ser atropelado por uma motocicleta na avenida Bom Jesus, Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de moradores da área, o jovem estava andando em sua motocicleta quando foi atingido por outra moto que descia a ladeira. A colisão foi tão forte que ele foi arremessado para dentro de um bueiro.

Moradores retiraram a vítima de dentro do bueiro, mas o jovem já estava sem vida. A Polícia Militar do Amaoznas (PMAM) e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) estiveram no local. Karisson Silva morava no interior do Estado e não tinha parentes na capital.

O motociclista que causou o acidente fugiu do local após o atropelamento e não prestou socorro à vítima. O corpo de Karisson foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Edição Web: Bruna Oliveira

foto: Reprodução Site Imediato

Leia mais

Vídeo: motociclista cai e acaba esmagado por ônibus em Manaus

Amazonas não registra morte por Covid-19 neste sábado (30)

Casa fica destruída após incêndio no Tancredo Neves, em Manaus