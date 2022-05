Wilson Lima anuncia repasse de recursos para auxiliar famílias afetadas após forte chuva em Itacoatiara

Itacoatiara (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, neste domingo (8), prestou solidariedade as mais de 600 famílias de Itacoatiara que foram afetadas pela forte chuva que atingiu o município desde as primeiras horas da manhã. Ele anunciou o repasse de recursos para minimizar os impactos para quem teve prejuízos.

Além do repasse para a prefeitura, o Estado irá destinar 1,2 mil cestas básicas e o Auxílio Estadual Enchente para as famílias cadastradas. Wilson Lima vai ao município nesta segunda-feira (9) acompanhar a atuação dos órgãos estaduais no socorro às vítimas que tiveram suas casas invadidas pela água. Na tarde deste domingo, efetivos do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil começam a chegar no município.

“Quero prestar minha solidariedade às famílias que foram atingidas pela chuva deste domingo. Já acionei a minha Defesa Civil, homens do Corpo de Bombeiros, e as demais secretarias do Estado. Estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário, naquilo que é de competência do Governo do Estado do Amazonas”, declarou o governador.

Segundo a Defesa Civil do Amazonas, por volta das 8h da manhã, teve início uma forte chuva que causou alagamentos que atingiram, em média, 600 famílias.

